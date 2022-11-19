Иран и РФ договорились о начале производства беспилотников для войны в Украине, - The Washington Post

Об этом сообщает The Washington Post.

Ударные беспилотники будут производиться в России. Стороны уже заключили непубличное соглашение и в течение нескольких месяцев должны приступить к работе.

"Согласно новым данным разведки, полученным американскими и другими западными службами безопасности, после недель нападения на украинские города с помощью беспилотников иранского производства Москва тихо достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотных самолетов с оружием на российской территории", - говорится в сообщении.

В сотрудничестве с Ираном россияне получили шанс создать свою конвейерную линию и резко увеличить свои запасы относительно недорогих, но разрушительных систем вооружений.

В Иране считают, что смогут избежать санкций благодаря тому, что беспилотники будут производить в России.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины. Позже Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России.

4 ноября представители американской разведки выразили мнение, что Иран ищет помощи России для усиления своей программы по созданию ядерного оружия. Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

5 ноября Иран впервые признал, что поставлял России дроны. В то же время глава МИД утверждает, что Тегеран якобы не знал о применении дронов против Украины. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что если в Киеве есть "любые документы", свидетельствующие об использовании Россией иранских беспилотников, "они должны предоставить их нам".

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