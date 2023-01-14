Об этом заявила постоянного представителя США при Совбезе ООН Линды Томас-Гринфилд во время заседания, сообщает Укринформ.

Представительница США подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает Россию.

"Мы считаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России", – сказала посол.

Она призвала Тегеран сменить курс и не делать этих шагов.

Кроме того, по словам Томас-Гринфилд, Северная Корея публично заявляет, что не оказывает поддержки России. Однако эта страна предоставляла оружие ППК "Вагнер", являющееся прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ПИК", - добавила представительница США.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и придерживаться резолюции СБ ООН. Посол также обратилась с призывом к членам Совбеза поддержать США по этому вопросу.

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