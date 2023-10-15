Иран и Катар совместно помогают Газе

Об этом информирует иранское информагентство Tasnim.

В субботу состоялась встреча между Хоссейном Амирабдоллахианом и шейхом Мухаммедом бин Тани. Они встретились, для: "помощи народу Газы и прекращения израильской жестокости" и обсудили планы сотрудничества между мусульманскими странами.

Иранский дипломат подчеркнул важность и сложность ситуации в оккупированной Палестине, а также осудил военные преступления, совершаемые израильским режимом против палестинских граждан в Газе.

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"Мы ежедневно сталкиваемся с убийствами палестинцев в Газе. Невыносимо видеть, как израильский режим ежедневно убивает сотни палестинцев, и эти военные преступления, блокада жителей в Газе и прекращение поставок воды, продовольствия и лекарств должны прекратиться. Если израильский режим продолжит свои преступления против палестинского народа и граждан, никто не может гарантировать, что статус-кво в регионе останется неизменным", - сказал Амирабдоллахиан.

Министр иностранных дел Катара подчеркнул, что нынешняя ситуация и израильские атаки на Газу и палестинский народ вызывают тревогу. Он добавил, что Палестина является вопросом, волнующим весь мусульманский мир, и подчеркнул, что страны региона имеют общую позицию по поддержке палестинской нации.