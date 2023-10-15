Иран и Катар совместно помогают Газе
Министры иностранных дел Ирана и Катара встретились в Дохе, где высоко оценили роль мусульманских стран в поддержке палестинского дела и призвали к немедленному прекращению израильской оккупации
Об этом информирует иранское информагентство Tasnim.
В субботу состоялась встреча между Хоссейном Амирабдоллахианом и шейхом Мухаммедом бин Тани. Они встретились, для: "помощи народу Газы и прекращения израильской жестокости" и обсудили планы сотрудничества между мусульманскими странами.
Иранский дипломат подчеркнул важность и сложность ситуации в оккупированной Палестине, а также осудил военные преступления, совершаемые израильским режимом против палестинских граждан в Газе.
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"Мы ежедневно сталкиваемся с убийствами палестинцев в Газе. Невыносимо видеть, как израильский режим ежедневно убивает сотни палестинцев, и эти военные преступления, блокада жителей в Газе и прекращение поставок воды, продовольствия и лекарств должны прекратиться. Если израильский режим продолжит свои преступления против палестинского народа и граждан, никто не может гарантировать, что статус-кво в регионе останется неизменным", - сказал Амирабдоллахиан.
Министр иностранных дел Катара подчеркнул, что нынешняя ситуация и израильские атаки на Газу и палестинский народ вызывают тревогу. Он добавил, что Палестина является вопросом, волнующим весь мусульманский мир, и подчеркнул, что страны региона имеют общую позицию по поддержке палестинской нации.
- Напомним, ЦАХАЛ завершает подготовку к наземной операции в Газе. Ее начало откладывается из-за продления срока эвакуации, предоставленного гражданскому населению сектора.
- Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.
- Также Иран обратился в Израилю с просьбой о прекращении эскалации конфликта с ХАМАСом, а также предупредил, что ответит, если операция продолжится.
- Война Израиля с террористической группировкой ХАМАС продолжается уже 9-й день.
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