Иран грозит выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - СМИ
Европарламент призвал ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций, в ответ Иран грозится выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.
"Некоторые европейские дипломаты, такие как министр иностранных дел Германии, работают, хоть и не имеют достаточного опыта. Если они не примут разумный курс и не исправят свои политические взгляды, Иран рассмотрит все варианты", - сказал он.
Таким образом, глава МИД Ирана ответил на вопрос о том, выйдет ли Тегеран из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Соответствующее заявление в Иране озвучили после того, как Европарламент призвал ЕС внести Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. КСИР обвинили в подавлении протестов и поставке беспилотников российским военным для использования в войне в Украине.
По словам Абдоллахияна, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил ему, что в Европарламенте не стремились к реализации принятого решения, оно было лишь выражением эмоционального подхода его представителей.
- 4 ноября СМИ сообщили, что Иран, оказывая России оружие, ожидает помощи в создании ядерной бомбы. Иран обращался в Россию за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива, что может обеспечить питанием его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить так называемое время прорыва Ирана для создания ядерного оружия.
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