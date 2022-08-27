Иран готов заменить российскую нефть в ЕС и Турции
На фоне возобновления переговоров по ядерному соглашению и возможному дальнейшему ослаблению санкций, Иран хочет занять долю российского нефтяного рынка в Греции, Италии, Испании и Турции.
Об этом пишет Markets Insider.
После возможного возобновления ядерного соглашения, иранские поставки смогут заполнить часть недополученной российской нефти, от которой ЕС планирует отказаться до конца 2022 года.
На прошлой неделе Евросоюз в рамках возобновления соглашения с Тегераном предложил снять санкции с банков Ирана и отменить запрет на экспорт нефти, а также вернуть Тегерану часть замороженных денег.
Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он будет готов заключить новое ядерное соглашение с Западом.
В то же время, аналитики из Goldman Sachs считают, что иранское ядерное соглашение вряд ли подпишут в ближайшее время.
- В середине августа стало известно, что Россия приобретет у Ирана тысячу ударно-разведочных беспилотников. 26 августа агентство Associated Press со ссылкой на представителей западных разведок сообщило , что Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут быть использованы в войне против Украины.
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