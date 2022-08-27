Об этом пишет Markets Insider.

После возможного возобновления ядерного соглашения, иранские поставки смогут заполнить часть недополученной российской нефти, от которой ЕС планирует отказаться до конца 2022 года.

На прошлой неделе Евросоюз в рамках возобновления соглашения с Тегераном предложил снять санкции с банков Ирана и отменить запрет на экспорт нефти, а также вернуть Тегерану часть замороженных денег.

Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщало, что сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он будет готов заключить новое ядерное соглашение с Западом.

В то же время, аналитики из Goldman Sachs считают, что иранское ядерное соглашение вряд ли подпишут в ближайшее время.

В середине августа стало известно, что Россия приобретет у Ирана тысячу ударно-разведочных беспилотников. 26 августа агентство Associated Press со ссылкой на представителей западных разведок сообщило , что Россия получила сотни иранских беспилотников, которые могут быть использованы в войне против Украины.

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