Иран готов принять предложения ЕС по ядерному соглашению, но с условиями
В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа о возобновлении ядерного соглашения может быть допустим при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер
Об этом сообщает агентство ИРНА со ссылкой на иранского дипломата.
По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".
Он отметил, что Иран сейчас изучает эти предложения.
Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по возобновлению ядерного соглашения с Ираном.
В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили СВПИ - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.
США при президенте Дональде Трампе в 2018 году в одностороннем порядке вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий соглашения. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности в определенных условиях вернуться к соглашению.
- Напомним, 8 августа дипломаты Европейского Союза составили проект окончательного текста ядерного соглашения с Ираном. Американские и европейские официальные лица объявили, что текст для возобновления ядерного соглашения 2015 года завершен и что переговоры завершены, заявив, что Иран теперь должен решить, принять ли их или выйти из соглашения.
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