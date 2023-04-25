Об этом сообщает The Wall Street Journal , ссылаясь на собственные источники на Ближнем Востоке.



Российские корабли переправляют большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов через Каспийское море, чтобы помочь воюющим в Украине войскам.

За последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов из Ирана в Россию, согласно официальным данным и документам, с которыми ознакомились журналисты The Wall Street Journal. Разведывательные данные о поставках были переданы США.

Такое активное сотрудничество между Москвой и Тегераном создает растущую проблему для США и их союзников.

Последняя партия, о которой стало известно журналистам издания, отправилась морским путем из Ирана в Россию 23 марта.