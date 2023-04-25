Иран доставляет боеприпасы в Россию по Каспийскому морю, - The Wall Street Journal
Иран помогает России вести агрессивную войну в Украине и доставляет боеприпасы по водному пути - через Каспийское море до Астрахани
Об этом сообщает The Wall Street Journal , ссылаясь на собственные источники на Ближнем Востоке.
Российские корабли переправляют большое количество иранских артиллерийских снарядов и других боеприпасов через Каспийское море, чтобы помочь воюющим в Украине войскам.
За последние шесть месяцев грузовые корабли перевезли более 300 тыс. артиллерийских снарядов и миллион боеприпасов из Ирана в Россию, согласно официальным данным и документам, с которыми ознакомились журналисты The Wall Street Journal. Разведывательные данные о поставках были переданы США.
Такое активное сотрудничество между Москвой и Тегераном создает растущую проблему для США и их союзников.
Последняя партия, о которой стало известно журналистам издания, отправилась морским путем из Ирана в Россию 23 марта.
- Кабинет Министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению секторальных санкций в Иран . Соответствующее решение правительство приняло на заседании 25 апреля.
- Для последних атак по Украине в апреле россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.
- РФ продолжает использовать дроны-камикадзе типа "Шахед" и другие малоточные системы, пытаясь компенсировать нехватку высокоточных ракет и выявить ПВО Украины.
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