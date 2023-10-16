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Иран давит на "Хезболлу", чтобы активнее включилась в войну с Израилем, и перемещает другие группировки, - Центр ближневосточных исследований

16 октября, 2023 понедельник
11:53
Мир

Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил, что Ирану нужно воевать чужими руками, поэтому подтягивает к активным боевым действиям шиитские группировки из Афганистана и Пакистана, продолжая тянуть в войну "Хезболлу"

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Все говорят о "Хезболле" (ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия, - ред.), что это марионетка Ирана. Но сегодня сказать, что "Хезболла" открыла полноценный второй фронт, точно нельзя. Сейчас она придерживается своего привычного правила - игра с нулевой суммой. То есть вы стрельнули – мы стрельнули, один ваш битый – один наш битый, ваш разрушенный дом – наш разрушенный дом", - прокомментировал заместитель директора Центра ближневосточных исследований.

По его словам, длительное время между "Хезболлой" и армией обороны Израиля было такое негласное правило, например, если стреляют по базе, то звонят и предупреждают. Если израильтяне увидели угрожающее движение, в результате которого произошел выстрел, но никуда не попал, то "Хезболла" отвечает выстрелом тоже по свободной территории так, чтобы не задеть людей.

"На "Хезболлу" оказывается давление со стороны Ирана, чтобы она активнее включалась в войну. Лидер "Хезболлы" шейх Насралла произносит всевозможные страшные речи, но желания воевать я там не вижу. Именно поэтому, похоже, иранцы начинают перемещать на Сирию и, наверное, на юг Ливана своих. Одна из них - группировка, набранная из шиитов Афганистана, хазарейцев . И еще одна похожая группировка, собранная из шиитов Пакистана. Это Ирану нужно, чтобы воевать чужими руками и поставить Насраллу в невыгодную ситуацию, показав, что он не воюет", - объяснил Сергей Данилов.

Эксперт-международник добавил, что ситуация в самом Ливане ужасная, страна не выдержит войны. Ливанское правительство заявило, что не хочет войны и просит ее не начинать, но оно не контролирует "Хезболлу".

"Ситуация на грани, но ее еще не перешла", – резюмировал Данилов.

Война в Израиле

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 7 октября. Последний раз такое происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня в 1973-м.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, дома командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газы в блокаду.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

В четверг, 12 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авив и встретился с израильским премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газа, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил , что это только начало.

Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.

В Израиле впервые за всю историю эвакуировали целый город . Заммэра города Элад Калими сообщила, что почти две трети населения уже покинули город, а еще несколько тысяч сделают это в ближайшее время.

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