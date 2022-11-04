Иран, давая России оружие, ожидает помощи в создании ядерной бомбы, - CNN

Об этом сообщает CNN, передает Укринформ.

Отмечается, что, согласно данным разведки, Иран обращался к России за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива, которое может обеспечить питанием его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить так называемое "время прорыва" Ирана для создания ядерного оружия.

CNN отмечает, что иранское предложение к Москве появилось на фоне расширения партнерства между Ираном и Россией, которое в последние месяцы предусматривало отправку Тегераном беспилотников и другого оборудования в РФ для использования в войне против Украины, а Москва могла консультировать Иран относительно подавления протестов, охватившие страну.

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон отметила, что Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы не допустить сотрудничества России и Ирана в ядерном секторе.

"Мы работаем с партнерами, чтобы разоблачить растущие связи между Ираном и Россией и привлечь их к ответственности. Мы будем твердо противодействовать любому сотрудничеству, которое противоречит нашим целям нераспространения", - сказала она.

Напомним, что Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут его в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

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