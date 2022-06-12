Иран чрезвычайно близок к созданию ядерного оружия, - премьер Израиля Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Иран близок к созданию собственного ядерного оружия
Об этом он заявил в интервью The Telegraph .
"Иран обогащает уран с беспрецедентной скоростью и чрезвычайно близок к тому, чтобы завладеть ядерным оружием. Без давления со стороны Запада исламский режим в Иране может вскоре получить ядерную бомбу. Мир должен занять жесткую позицию и сказать исламскому режиму в Иране: "Нет ядер нет санкций"», - сказал Беннет.
Кроме того, издание со ссылкой на источники сообщило, что Израиль обратился в Британию с просьбой создать специальный механизм для предотвращения появления ядерного оружия в Иран. По данным The Telegraph, мировое сообщество может ужесточить санкции против Ирана, если разработки ядерного оружия продлятся.
- 14 мая стало известно, что ЕС удалось разблокировать переговоры с Ираном по ядерному соглашению.
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