English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ, – эксперт-международник Данилов
Эксклюзив

Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ, – эксперт-международник Данилов

13 июля, 2022 среда
11:50
война с Россией

Иран имеет неплохую программу по беспилотникам, но вряд ли передаст их России

Об этом в эфире Еспресо сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Путин пытается образовать коалицию и втянуть туда Иран. Это все происходит на фоне визита Байдена на Ближний Восток. Там очень важны переговоры в Саудовской Аравии по поводу иранской ядерной программы, по поводу поставки оружия Саудовской Аравии, по поводу готовности саудов заместить объемы". Россия не сможет поставлять на мировые рынки, чтобы предотвратить ценовой шок", - сказал он.

По мнению эксперта, у Ирана неплохая беспилотная программа.

"Они ее демонстрировали и в Сирии, и в Йемене, а самое главное в Саудовской Аравии. Когда крупнейшая нефтяная компания на месяц была вынуждена остановить экспорт нефти в связи с атакой облака иранских дронов под руководством Ирана со стороны Йемена", - отметил Данилов. .

Он не считает, что Иран будет поставлять дронов РФ.

"Но играть, шантажировать, пугать Байдена, тем, что их беспилотники смогут изменить баланс игры на поле боя будут. Многое будет зависеть от того, что Россия предложит Ирану", - подытожил эксперт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Иран
Читайте также:
Віталій Бартош
Автор Татьяна Яворськая
12 июля, 2022 вторник
Герои Украины: Виталий Бартош. Вывел более сотни людей из окружения, погиб в день первой годовщины свадьбы
Херсон
13 июля, 2022 среда
Жители оккупированных Херсона, Мелитополя и Бердянска массово сообщают в соцсетях об автоматных выстрелах
12 июля, 2022 вторник
Запад будет искать промежуточные решения для переговоров и не будет ждать краха режима Путина, - аналитик Умланд
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.77
    Покупка 35.77
    Продажа 36.89
  • EUR
    Покупка 35.84
    Продажа 37.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
13 июля
12:35
Премьер Шри-Ланки объявил чрезвычайное положение в стране после бегства президента на Мальдивы
12:13
Уничтожение секретных документов. В ДБР опровергают и открыли уголовное производство
12:08
РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях, - разведка
12:07
В Кракове напротив посольства РФ открыли сквер "Свободной Украины"
12:00
Кулеба
Украина в двух шагах от достижения соглашения об экспорте зерна из Россией, - Кулеба
11:59
Эксклюзив
САП
Если мы не назначим прокурора САП, то с каждым разом нам оружие будут давать медленнее, – экс-уполномоченная АМКУ
11:51
Эксклюзив
Виталий Шабунин
Без назначения прокурора САП переговоры о вступлении Украины в ЕС не начнутся, - Шабунин
11:37
Погибший и 5 раненых в Бахмуте, ракетные удары по Краматорску и Нью-Йорку: оккупанты продолжают обстреливать Донетчину
11:33
Анналена Бербок
Глава МИД Германии Бербок объяснила, почему переговоры с РФ невозможны
11:32
Германия прекратит закупку российского угля с августа, а нефти - с декабря
11:26
Эксклюзив
РФ не может сегодня открыть еще один фронт против Украины с территории Беларуси, - представитель Совета внешней политики "Украинская призма" Шелест
11:24
На Харьковщине оккупанты за сутки убили одного человека и ранили еще пятерых
11:20
Враг обстрелял Путивльщину: поврежден дом
11:12
СБУ разоблачила в Киеве подпольную типографию. Там подрабатывали справки о непригодности к армии
11:08
Эксклюзив
Закрытие медиагруппы Ахметова сменит украинский медийный ландшафт, 4 тыс. человек окажутся на улице, - эксперт Дудык
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец
На Юге есть предпосылки, чтобы выжимать врага с нашей территории, - Згурец
10:49
В Николаевской области россияне за сутки убили женщину, обстреляли дома, больницу и поля
10:46
В Киевскую область по правительственной программе переехало 17 предприятий, еще четыре в процессе переезда
10:43
Иран
Иран отверг обвинения США в передаче РФ беспилотников
10:43
Эксклюзив
газ
Все российские трубопроводы – это дорого и глупо, надо создавать рынок газа, – глава комитета по международным делам Сейма Литвы
10:39
Число погибших возросло до 47, среди них ребенок: в Часовом Яру продолжается разбор завалов
10:22
Ярмоленко перешел в команду Реброва
10:13
"Сделал шаг доброй воли": украинские военные ликвидировали командира вертолета полка РФ подполковника Пахольского
10:13
Из Запорожья 13 июля откроют выезд на оккупированные территории
09:52
В Мариуполе началась очередная волна скрытой мобилизации, - советник мэра
09:47
Путин готовит перестановки в российском правительстве, - росСМИ
09:44
Инфографика
Около 37570 военных, 3832 бронемашины, 678 беспилотников: потери РФ за время полномасштабной войны против Украины
09:23
Инфографика
доллар
Курс валют 13 июля: цена доллара и евро в обменниках
09:08
Полномасштабная война РФ против Украины: 349 детей погибли и более 652 пострадали
09:03
Донетчина "войдет" в состав РФ как республика, а также сфабрикованный рапорт ВСУ: подборка российских фейков на 13 июля
09:00
На фото последствия обстрела Донбасса
Разведка Британии указала следующие города, которые РФ планирует захватить на Донбассе
08:44
Оккупанты за сутки 13 раз обстреляли Луганщину из артиллерии и нанесли 4 ракетных и два авиаудара
08:36
Эксклюзив
Восстановление жилья и соцобъектов на Черниговщине после действий оккупантов в полном разгаре, - журналист
08:26
Зенитки Gepard, РСЗО MARS, система ПВО IRIS: ФРГ обнародовала список вооружения, которое передаст Украине
08:21
В российской армии отмечается системное дезертирство и злоупотребление алкоголем, - Генштаб
08:19
Эксклюзив
Россия не может перевести свое количественное преимущество в успех на линии фронта в Донбассе, - боец легиона Свободы Назаренко
08:09
В Днепропетровской области россияне обстреляли линию электропередач: около 6 тыс. человек не имеют света
07:54
Белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной
07:51
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
07:44
Более 1000 тонн боекомплектов и личный состав: в ОВА рассказали о потерях РФ на складах в Новой Каховке
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV