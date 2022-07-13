Иран будет шантажировать Байдена возможной передачей беспилотников РФ, – эксперт-международник Данилов

Об этом в эфире Еспресо сказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Путин пытается образовать коалицию и втянуть туда Иран. Это все происходит на фоне визита Байдена на Ближний Восток. Там очень важны переговоры в Саудовской Аравии по поводу иранской ядерной программы, по поводу поставки оружия Саудовской Аравии, по поводу готовности саудов заместить объемы". Россия не сможет поставлять на мировые рынки, чтобы предотвратить ценовой шок", - сказал он.

По мнению эксперта, у Ирана неплохая беспилотная программа.

"Они ее демонстрировали и в Сирии, и в Йемене, а самое главное в Саудовской Аравии. Когда крупнейшая нефтяная компания на месяц была вынуждена остановить экспорт нефти в связи с атакой облака иранских дронов под руководством Ирана со стороны Йемена", - отметил Данилов. .

Он не считает, что Иран будет поставлять дронов РФ.

"Но играть, шантажировать, пугать Байдена, тем, что их беспилотники смогут изменить баланс игры на поле боя будут. Многое будет зависеть от того, что Россия предложит Ирану", - подытожил эксперт.

12 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Российская Федерация обратилась в Иран с просьбой предоставить сотни боевых беспилотников в ускоренном порядке.

Вскоре после этого стало известно, что Тегеран посетит Владимир Путин , который встретится с лидером Ирана Ибрагимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не будет поставлять беспилотники России.