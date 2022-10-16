Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, еще 18 сентября официальные представители Ирана побывали в России, где завершили заключение соглашения о поставках оружия, в том числе двух типов баллистических ракет класса "земля-земля".

По оценкам разведок стран НАТО, Иран уже готовит к передаче первую партию ракет Fateh-110 и Zolfagha, способных поражать цели на расстоянии 300 км и 700 км соответственно. WP отмечает, что это будут первые поставки иностранных баллистических ракет в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Кроме баллистических ракет, Россия получит беспилотники – десятки Mujaher-6 и еще большее количество Shahed-136. Также РФ посещают иранские инструкторы, обучающие россиян управлять дронами.

16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2, превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

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