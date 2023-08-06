Ирак заблокировал Telegram

Об этом сообщило издание IRAQI NEWS.

Министерство связи опубликовало заявление, в котором проинформировало интернет-пользователей Ирака о том, что блокирование приложения Telegram основывается на директивах высших органов власти по причинам, связанным с национальной безопасностью.

В заявлении говорится, что этот шаг направлен на защиту персональных данных граждан, поскольку Telegram злоупотреблял личными данными пользователей.

Также в заявлении поясняется, что правительственные учреждения Ирака неоднократно обращались к компании, эксплуатирующей приложение Telegram, с просьбой закрыть платформы, вызывающие утечку данных государственных учреждений и персональных данных граждан.

Кроме того, в заявлении указано, что приложение представляет угрозу национальной безопасности и общественному спокойствию в Ираке, но компания не ответила ни на один из этих запросов.