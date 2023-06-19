Ирак впервые запустит спутниковый интернет

Об этом сообщает Iraqi News со ссылкой на Иракское информагентство INA.

Как отмечается в заявлении, министерство связи страны стремится обеспечить население Ирака самым лучшим интернетом.

Также сообщается, что обеспечение людей сетью через кабели относительно долговременным и дорогостоящим процессом, а также несет трудности, связанные с земляными работами.

Таким образом, с целью диверсификации источников интернет-услуг, повышения конкурентоспособности и снижения цен соответствующий департамент министерства начал переговоры с международными компаниями по внедрению услуги "Интернет через космос".

"Ирак идет по стопам развитых стран, использующих низкоорбитальные спутниковые технологии, предоставляющие интернет-услуги непосредственно пользователям через огромную сеть спутников, предоставленных авторитетными международными компаниями", – пишет издание.