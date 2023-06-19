Ирак впервые запустит спутниковый интернет
Министерство связи Ирака сообщило о запуске интернет-услуг с помощью спутниковых технологий
Об этом сообщает Iraqi News со ссылкой на Иракское информагентство INA.
Как отмечается в заявлении, министерство связи страны стремится обеспечить население Ирака самым лучшим интернетом.
Также сообщается, что обеспечение людей сетью через кабели относительно долговременным и дорогостоящим процессом, а также несет трудности, связанные с земляными работами.
Таким образом, с целью диверсификации источников интернет-услуг, повышения конкурентоспособности и снижения цен соответствующий департамент министерства начал переговоры с международными компаниями по внедрению услуги "Интернет через космос".
"Ирак идет по стопам развитых стран, использующих низкоорбитальные спутниковые технологии, предоставляющие интернет-услуги непосредственно пользователям через огромную сеть спутников, предоставленных авторитетными международными компаниями", – пишет издание.
- 12 июня SpaceX отправила на орбиту еще одну большую группу своих интернет-спутников Starlink и совершила морскую посадку вернувшейся ракеты.
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