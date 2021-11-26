Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 своих граждан

Об этом сообщает Синьхуа , ссылаясь на слова спикера МИД Ирака Ахмеда аль-Сахафа.



"Усилия министерства по добровольной эвакуации мигрантов продолжаются до сих пор в сотрудничестве с Иракскими авиалиниями вернуть из Минска удалось 617 мигрантов", - сказал он.



Эвакуированные граждане Ирака пытались через Беларусь незаконно попасть в Евросоюз.



Большинство из них - женщины, старики и дети.



Премьер Ирака Мустафа аль-Кадими подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы вернуть всех иракцев домой.

Напомним, 21 ноября мигрант из Ирака рассказал , откуда в Беларуси столько иракцев и почему они не могут вернуться домой.

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