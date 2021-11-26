Ирак эвакуировал из Беларуси более 600 своих граждан
МИД Ирака вернул в страну более 600 незаконных мигрантов из Беларуси
Об этом сообщает Синьхуа , ссылаясь на слова спикера МИД Ирака Ахмеда аль-Сахафа.
"Усилия министерства по добровольной эвакуации мигрантов продолжаются до сих пор в сотрудничестве с Иракскими авиалиниями вернуть из Минска удалось 617 мигрантов", - сказал он.
Эвакуированные граждане Ирака пытались через Беларусь незаконно попасть в Евросоюз.
Большинство из них - женщины, старики и дети.
Премьер Ирака Мустафа аль-Кадими подчеркнул, что правительство работает над тем, чтобы вернуть всех иракцев домой.
- Напомним, 21 ноября мигрант из Ирака рассказал , откуда в Беларуси столько иракцев и почему они не могут вернуться домой.
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