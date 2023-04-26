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Главная Война с Россией ИПСО о том, что россияне умрут из-за нарытых окопов в "рыжем лесу", вызвало панику, но больший вред им нанесло другое, - член общественного совета ГАЗО
Эксклюзив

ИПСО о том, что россияне умрут из-за нарытых окопов в "рыжем лесу", вызвало панику, но больший вред им нанесло другое, - член общественного совета ГАЗО

26 апреля, 2023 среда
18:26
Война с Россией

Заявления Украины о том, что окопы россиян в Чернобыльской зоне приведут к смертельным исходам были психологической операцией

Об этом в эфире Еспресо заявил член общественного совета государственного агентства по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Все, что поднималось в СМИ относительно того, что россияне там умрут от того, что они делают - это была психологическая операция, чтобы создать панику на стороне врага. Когда мы рассказывали, что все роющие окопы в "рыжем лесу" там умрут - на самом деле в Чернобыльской зоне не так высок уровень радиации даже возле леса, где они нарыли окопы. Но когда эта информация вышла за пределы страны, транслировалась по всем каналам, она вызвала панику, которая заставила россиян уйти из Чернобыльской зоны", - сказал он.

Емельяненко заметил, что вред своему организму российские войска нанесли.

"Если говорить о "рыжем лесе" и радиоактивной пыли - она не очень велика. Больший вред они получили от разграбления наших лабораторий, когда они вывозили тестовые источники ионизирующего излучения - очень высокорадиоактивные материалы", - подытожил член общественного совета.

Чернобыль
Киевщина
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