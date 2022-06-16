Ипподром Киева открыл летний сезон

Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Киевский ипподром открывает летний сезон: первая конная гонка состоится уже 19 июня. 19 июня в 13:00 на территории Киевского ипподрома состоятся первые заезды лошадей французской рысистой породы", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу просп. Академика Глушкова, 10. Вход свободный. В случае внутренней тревоги посетители должны будут пройти до ближайшего укрытия.

На ипподроме проводят трекинг 300 лошадей верховых и рысистых пород. С начала полномасштабной войны РФ против Украины его сотрудники находились вместе с животными, оказывали им необходимую помощь.