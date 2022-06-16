Ипподром Киева открыл летний сезон
В 13:00 19 июня на киевском ипподроме состоятся первые нынешние конные гонки
Об этом сообщила КГГА в телеграмме .
"Киевский ипподром открывает летний сезон: первая конная гонка состоится уже 19 июня. 19 июня в 13:00 на территории Киевского ипподрома состоятся первые заезды лошадей французской рысистой породы", - говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет по адресу просп. Академика Глушкова, 10. Вход свободный. В случае внутренней тревоги посетители должны будут пройти до ближайшего укрытия.
На ипподроме проводят трекинг 300 лошадей верховых и рысистых пород. С начала полномасштабной войны РФ против Украины его сотрудники находились вместе с животными, оказывали им необходимую помощь.
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