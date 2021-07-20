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Главная Мир iPhone 13 получит функцию всегда включенного экрана - Bloomberg

iPhone 13 получит функцию всегда включенного экрана - Bloomberg

20 июля, 2021 вторник
12:17
Мир Apple

Apple в новом поколении смартфона iPhone реализует режим дисплея always on

Об этом сообщает Bloomberg, передает "УНИАН".

По информации редактора издания Марка Гурмана, iPhone 13 вслед за "умным" часам Apple Watch Series 5, получит режим всегда включенного экрана (дисплей always on).

Новая функция позволит пользователям узнавать время, погоду и получать ряд сообщений от приложений без необходимости разблокировать смартфон.

Новый iPhone получит более производительный процессор A15 и переработан дисплей. Кроме режима always on экран будет отличаться увеличенной частотой обновления 120 Гц.

Ожидается, что больше по объему, чем в iPhone 12 аккумулятор и оптимизированное энергопотребление увеличат время работы смартфона без подзарядки.

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Apple
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