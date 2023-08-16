Об этом Иоганнис заявил в речи во время торжеств по случаю Дня ВМС Румынии.

По его словам, учебный центр будет готовить не только украинских, но и пилотов стран-участниц НАТО.

"Мы будем участвовать в подготовке украинских военных в рамках миссии военной помощи Европейского союза и будем принимать будущий региональный учебный центр подготовки пилотов F-16, который будет служить как румынским, так и украинским пилотам, а также пилотам из стран-членов Альянса", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Румыния продолжит оказывать необходимую поддержку Украине "в ее борьбе за мир и свободу". В частности, страна будет координировать в рамках ЕС усилия по преодолению последствий российского вторжения и будет выступать за продолжение помощи Украине.

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал , что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.