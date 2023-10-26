ГБР проводит обыски у и.о. мэра Чернигова по незаконному выезду за границу
В четверг, 26 октября, к исполняющему обязанности городского главы Чернигова Александру Ломако правоохранители пришли с обысками по незаконному пребыванию за границей
Об этом сообщила в телемарафоне советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян.
"Проверяется законность пребывания его за границей. Командировка была оформлена, по нашим данным, 7 мая этого года и была оформлена в Германию. И в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства, каким образом исполняющий обязанности городского головы мог также оказаться во Франции, Бельгии, Нидерландах и Польше", - сказала советница.
По словам Сапьян, выезд Ломака за границу продолжался с 7 по 21 мая 2023 года.
Обыски проходят на основании постановлений суда от 6 октября.
Сначала об обысках написал сам Ломако в Facebook.
"Ломятся в квартиру с обыском. ГБР. Четко через день после моего поста о попытке городской военной администрации и ее председателя Брижинского избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре", - написал Ломако.
Позже пресс-служба ГБР в комментарии "Украинской правде" подтвердила обыски у Ломако. Они проводятся совместно с СБУ.
Также в ГБР заверили, что они санкционированы судом и не имеют отношения к постам Ломако в Facebook.
Отметим, что 18 октября глава Черниговской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил, что не знал о формате выставки в Драмтеатре.
"О мероприятии в таком формате, как он проводился, я не знал до трагедии. Насколько мне известно, никто за разрешением не обращался. Эта организация (ОО "Центр поддержки аэроразведки") направила письмо в ОВА, что будет проведено мероприятие. То есть поставили перед фактом. В письме было написано, что это будет собрание волонтеров и представителей бизнеса. О том, что будут дроны, военные - об этом никто не говорил", - сказал он.
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Напомним, что 5 сентября Служба безопасности Украины уже приходила с обысками домой к Александру Ломако.
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