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Инженеры ВСУ показали, как работают на заминированных врагом территориях

23 июля, 2022 суббота
14:20
Одещина

Одесские саперы отрабатывают потенциально опасные участки, где находились российские войска

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины .

Военные инженеры из Одессы продемонстрировали, как обезвреживают вражеские мины и снаряды, которые оставил противник на временно оккупированных территориях.

"К этому нужно подходить с умом и с холодным расчетом. Не гнаться, смотреть под ноги, прислушиваться к каждому сигналу и звуку, если идешь с миноискателем", – говорит военнослужащий Ярослав.

  • Добавим, 23 июня спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки.

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