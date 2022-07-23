Инженеры ВСУ показали, как работают на заминированных врагом территориях
Одесские саперы отрабатывают потенциально опасные участки, где находились российские войска
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины .
Военные инженеры из Одессы продемонстрировали, как обезвреживают вражеские мины и снаряды, которые оставил противник на временно оккупированных территориях.
"К этому нужно подходить с умом и с холодным расчетом. Не гнаться, смотреть под ноги, прислушиваться к каждому сигналу и звуку, если идешь с миноискателем", – говорит военнослужащий Ярослав.
- Добавим, 23 июня спасатели изъяли и обезвредили авиабомбу, застрявшую в крыше харьковской многоэтажки.
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