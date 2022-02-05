Инженеры из Днепра займутся электрофикацией Луны
Команда Spaс Hub, в состав которой входят инженеры из Днепра, разработала эффективный реактор, энергия которого поможет в освоении Луны
Об этом сообщает днепровский портал "Наш город".
Основатель команды Space Hub - Максим Ткаченко из Днепра.
Проект ториевого ядерного реактора, который обеспечит, в частности, работу велосипедов (автономных машин для передвижения на Луне), разработчики представили в ходе Международного конгресса астронавтики в Объединенных Арабских Эмиратах.
"Освоение Луны, доставка грузов на эту планету и использование транспортных механизмов (лунных роверов) является очень актуальной темой для многих стран, участвующих в гонке за освоение Космоса. Поэтому идея Space Hub была встречена на Международном конгрессе астронавтики с большим интересом", - указывается в уведомлении.
Мощность реактора в 10 кВт будет достаточной для обеспечения работы нескольких лунных велосипедов. Электричество и тепло, которые может создавать такой реактор, позволит этим устройствам функционировать даже в лунную ночь, которая длится 14 земных суток (температура на Луне может опускаться ниже -170°С). Кроме того, выделенная линия связи позволит оперативно передавать на Землю информацию, полученную в ходе исследования.
Глобальная задача, которую планируют решить разработчики - создать в 2025 году лунный коворкинг для роверов со всем необходимым: энергией, теплом, линией связи и защитным куполом.
"Ориентировочная стоимость реактора - $6 млн. Мы уже понимаем, как его доставить на Луну и где поставить. Запустить реактор сможем дистанционно, без участия человека. Сейчас занимаемся материалами и конструкцией защитного купола, а затем будем решать вопросы передачи данных", - говорит Максим Ткаченко. .
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