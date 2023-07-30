Инженер ВВС США похитил оборудование и секретные данные о 17 военных объектах
Инженер военно-воздушных сил США забрал домой правительственную радиотехнику и секретные данные по 17 военным объектам
Об этом информирует Forbes .
По данным расследования, 48-летний инженер военно-воздушной базы в штате Теннесси имел "несанкционированный доступ администратора" к радиокоммуникационным технологиям, использующим Командование воздушного образования и подготовки штаба ВВС на 17 военных объектах.
В ордере на обыск утверждают, что мужчина похитил оборудование почти на 90 тыс. долларов.
Так подозреваемый использовал программное обеспечение Motorola, содержащее всю систему связи базы ВВС "Арнольд". Что это была за информация и ее объем не уточняют. Также отмечают, что инженер, вероятно, имел доступ к сообщениям ФБР и разным агентствам штата Теннесси.
Свидетели и коллеги рассказали следователям, что мужчина "продал радиоприемники и радиооборудование, работал в ненормированное время, был высокомерным, часто лгал, демонстрировал неподобающее поведение на рабочем месте и сексуальные домогательства". Они также утверждают, что инженер испытывал финансовые проблемы и владел оборудованием сухопутной мобильной радиостанции авиабазы "Арнольд".
Кроме того, следователи во время обыска обнаружили у подозреваемого USB-накопители. На одном из них размещались файлы радиопрограмм правоохранительных органов, а также административные пароли и электронные системные ключи для радиосети AETC. На другой же флешке были файлы радиопрограмм Motorola. При открытии на экране появлялся баннер с предупреждением о том, что файлы являются собственностью правительства США.
Пока инженеру еще не предъявили никаких обвинений. Пентагон продолжает расследование.
- 6 апреля 2023 года The New York Times написало об утечке засекреченных документов, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением. После этого Пентагон приступил к расследованию.
- 16 июня после продолжительного расследования подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона военнослужащему ВВС Нацгвардии США Джеку Тейшейри выдвинули официальные обвинения по шести пунктам.
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