Инженер с Запорожской АЭС объяснил, как там может повториться ядерная катастрофа в Фукусиме

Об этом в интервью BBC News Украины, вышедшем сегодня, 13 августа 2022 года, сообщил один из инженеров станции, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, если будут разорваны последние из линий электропередачи, охлаждение ядерных реакторов остановится - и дальше либо Россия может переключить крупнейшую в Европе ЗАЭС на собственную энергосистему, либо может произойти ядерная катастрофа.

"Атомная электростация не может работать в никуда. Она должна куда-то отдавать электроэнергию. Если вдруг все потребители исчезают – станция "захлебывается", энергоблоки аварийно отключаются, и начинается так называемый блэкаут. Это означает, что ни один энергоблок не выдает мощность "наружу". Может показаться, что это ничего страшного, но есть одно "но". Энергоблоку нужно электричество, чтобы работали насосы, охлаждающие ядерное топливо в реакторе или в бассейне выдержки. Это очень долгий процесс. Без этого охлаждения будет страшная ядерная катастрофа. Нам нужно, чтобы хотя бы один энергоблок работал на любую энергосистему. Во-первых, это даст нам шанс когда-нибудь запустить другие энергоблоки. Во-вторых, это необходимо для предупреждения ядерной катастрофы", - отметил работник Запорожской АЭС, расположенной в оккупированном городе Энергодар Запорожской области.

По его словам, россияне это хорошо знают и потому намеренно приближают блэкаут.

"Они это знают. И что они делают? Они ломают высоковольтные линии, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины. И в то же время говорят нам: "Если "неонацисты из ВСУ сломают вам последнюю линию, мы готовы оказать вам помощь". В чем будет состоять их "помощь"? Они дадут нам план "соединения" ЗАЭС с энергосистемой РФ через линию ЗАЭС-Мелитополь-Джанкой. Если мы вдруг "сядем на 0", то есть случится блэкаут, нам нужно будет любое питание со "стороны", чтобы питать насосы для охлаждения ядерного топлива. То есть россияне специально устраивают нам блэкаут, чтобы потом нам "помочь". Именно сейчас это очень близко. Может, завтра, может, послезавтра они разобьют последнюю линию", - говорится в объяснении инженера.

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Перебивание всех линий подачи напряжения от ЗАЭС он называет "наиболее вероятным сценарием".

"Если станция не может выдать мощность - она останавливается. Но мы не можем просто выключить станцию. Нужно очень много энергии, чтобы питать насосы для охлаждения реактора... Ядерное топливо - всегда горячее. Даже если оно отработано, в нем есть элементы, которые распадаются. и поэтому всегда есть энерговыделение. Если не отводить тепло от ядерного топлива, оно перегревается, когда топливо перегревается, то оно расширяется, как и любой материал при нагревании. ТВЭЛы, в которых оно находится, трескаются. В воду и атсмосферу выходит довольно много радиоактивных газов. Это тот же радиоактивный йод. Кроме газов, в воду попадают остатки отработанного топлива и куча радиоактивных изотопов разных металлов с очень длительным периодом полураспада", - отмечает энергетик.

Поэтому, если на Запорожской АЭС произойдет ядерная катастрофа, говорит инженер, это будет похоже не на Чернобыльскую катастрофу 1986 года, где реактор взорвался из-за чрезмерного ускорения во время испытаний, а на вторую по масштабам ядерную аварию современности - на японской АЭС "Фукусима-1". В 2011 году, когда после землетрясения мощная волна цунами остановила всю деятельность станции, включая насосы системы охлаждения, и реактор от перегрева расплавился.

"На Чернобыль это не будет похоже. Это ближе к тому, что произошло на Фукусиме", - утверждает работник АЭС в Энергодаре.

При этом МАГАТЭ сейчас ограничивается чисто "глубокой обеспокоенностью", резюмирует инженер.

"Помощи от мира в этой ситуации нет. Каждый год к нам приезжают миссии МАГАТЭ и других международных организаций по атомной энергетике. Но когда случилось такое, они все стоят в стороне. Максимум, что мы слышим, - это слова о "глубокой обеспокоенности", - подчеркивает энергетик.

Напомним, по данным ГУР, россияне готовят на ЗАЭС провокации под украинским флагом.

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