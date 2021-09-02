Инвесткомпания Dragon Capital купила производителя минеральных вод "Трускавецкая"
Инвестиционная компания Dragon Capital завершила покупку производителя минеральных вод "Аква-Эко" в международной компании IDS Borjomi International
Об этом сообщила пресс-служба Dragon Capital.
Согласно сообщению, группа компаний Dragon Capital завершила сделку по приобретению 100% акций группы компаний "Аква-Эко", которая осуществляет добычу, производство и реализацию минеральных природных вод под торговой маркой (ТМ) "Трускавецкая", в международной группы компаний IDS Borjomi International .
По словам генерального директора Dragon Capital Томаша Фиала, глобальный тренд изменения настроений потребителей в сторону здорового образа жизни в тандеме с многократно меньшим потреблением минеральной воды на душу населения в Украине по сравнению с другими странами Восточной Европы дает основания утверждать о большом потенциале развития сектора минеральных вод Украины . В то же время известна с 1827 года "Трускавецкая" является одной из самых узнаваемых и популярных минеральных вод Украины.
Управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital Евгений Баранов в свою очередь отметил, что приобретение производителя минеральных вод является лишь первым шагом инвестиционной стратегии компании.
"В ближайшее время будет утверждена масштабная программа по расширению и модернизации производственных мощностей предприятия, а также будет выстроена мощная дистрибьюторская функция, которая должна существенно укрепить позиции "Трускавецкой" на рынке минеральных вод Украины", - цитирует пресс- служба слова Баранова.
В пресс-службе отметили, что минеральная вода "Трускавецкая" добывается из скважин ландшафтного заповедника Трускавец, открытого в 1827 году. Эта минеральная столовая вода относится к категории гидрокарбонатных вод сложного катионного состава. Она имеет мягкий вкус и низкую природную минерализацию до 0,9 г / л, что позволяет использовать ее без ограничений.
По информации пресс-службы, компания "Аква-Эко" (Трускавецкий завод минеральных вод) также занимается разливом минеральных вод торговых марок "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная" и "Трускавецкая Заповедная".
- Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 13 августа позволил инвестиционной компании Dragon Capital приобрести производителя минеральных вод "Трускавецкая".
- Dragon Capital - одна из крупнейших в Украине групп компаний, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Компания имеет многолетний опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в проекты жилой и коммерческой недвижимости.
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