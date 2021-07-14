Инвесткомпания Concorde Capital запустила в Украине онлайн-платформу по торговле сельхозземлей

Об этом сообщила пресс-служба Concorde Capital.



"Инвестиционная компания Concorde Capital запустила аграрную онлайн-платформу KupiPai, которая объединит владельцев паев, инвесторов и агрохолдинги. Все юридическое и консалтинговое сопровождение сделок купли-продажи платформа обеспечивает под ключ", - говорится в сообщении.



По словам генерального директора Concorde Capital Игоря Мазепы, на первом этапе открытия рынка земли 1 га чернозема будет стоить в среднем около $ 2 тыс. при том, что агрохолдинг-арендатор будет платить арендную плату в размере $ 150-200 в год.



"Таким образом, гарантированный рентный доход будет на уровне 7-10% годовых. При этом рост цены земли ожидается на уровне 15-20% в год по аналогии с ценовыми трендами большинства европейских стран после открытия рынка земли. Тот факт, что ближайшие два года крупный капитал не может выйти на рынок, обеспечит максимизацию доходности для инвесторов- "первопроходцев". А наша платформа обеспечит быстрый и надежный процесс купли-продажи для обеих сторон ", - цитирует пресс-служба слова Мазепы.



Он также отметил, что сейчас инвестиции в покупку земли - более прибыльная альтернатива инвестициям в жилую недвижимость и банковские депозиты. Так, инвестиции в жилую недвижимость дадут средний доход 5-7% годовых. При этом инвестор должен постоянно контролировать поддержку актива в надлежащем качестве. В то же время при сдаче земли в аренду агрохолдингу инвестор получит 7-10% годовых, и именно агрохолдинг будет поддерживать надлежащее состояние земли. Кроме того, по его словам, инвестиции в землю обеспечены твердым залогом в виде самого земельного участка.

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