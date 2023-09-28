Инвестиционный банкир Фурса спрогнозировал ситуацию с курсом гривни в следующем году
Курс гривни к доллару на следующий год не изменится значительно по сравнению с текущим. Официальный курс гривни ожидается на уровне примерно 41-42 грн/долл.
Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью Еспресо.
"Курс на следующий год не будет в значительной степени отличаться от текущего. Или Нацбанк сохранит текущий курс, или они пойдут на встречу ОП, Минфину и переставят его. На текущий год курс был примерно 41-42 грн/долл. В конце предыдущего года он был хуже, но благодаря ритмичности западной помощи удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, давления на гривню не было, - пояснил инвестиционный банкир.
По прогнозам Нацбанка до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается примерно в 38 грн/долл.
"Курс в течение следующего года может достигать 40 грн/долл. Но это изменение на 10%, что не критично", - добавил Фурса.
По его словам, курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не прогноз или цель для Национального банка.
"Последние 5-6 лет курс, указанный в бюджете, не соответствовал действительности. Поэтому нет никакого значения, что в бюджете. Это просто расчетный показатель, созданный для того, чтобы переводить доллары в гривни. Есть определенные доходы Министерства финансов в долларах, которые нужно переводить в гривни, потому что весь бюджет в гривне. Это не значит, что курс планируется", - отметил Фурса.
- В госбюджете-2024 планируется заложить курс доллара на уровне 41,4 грн. Об этом говорится в инструкции по подготовке бюджетных запросов на следующий год, ранее обнародованной Министерством финансов. На 2025 год предусмотрен рост до 44,5 грн за доллар. Проект госбюджета правительство должно принять до 15 сентября. В нем приоритетом остается сектор безопасности и обороны.
- 11 сентября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что очевидно курс доллара в Украине в 2024 году пересечет отметку 41,4 грн, что скажется на экспорте
-
27 сентября член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что курс валют в Украине в следующем году будет напрямую зависеть от макрофинансовой помощи партнеров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.41 Покупка 37.41Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.79Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное