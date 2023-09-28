Инвестиционный банкир Фурса спрогнозировал ситуацию с курсом гривни в следующем году

Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в интервью Еспресо.

"Курс на следующий год не будет в значительной степени отличаться от текущего. Или Нацбанк сохранит текущий курс, или они пойдут на встречу ОП, Минфину и переставят его. На текущий год курс был примерно 41-42 грн/долл. В конце предыдущего года он был хуже, но благодаря ритмичности западной помощи удалось стабилизировать макроэкономическую ситуацию, давления на гривню не было, - пояснил инвестиционный банкир.

По прогнозам Нацбанка до конца 2023 года официальный курс гривни ожидается примерно в 38 грн/долл.

"Курс в течение следующего года может достигать 40 грн/долл. Но это изменение на 10%, что не критично", - добавил Фурса.

По его словам, курс гривни к доллару, который ежегодно закладывается в проект государственного бюджета на следующий год, не прогноз или цель для Национального банка.

"Последние 5-6 лет курс, указанный в бюджете, не соответствовал действительности. Поэтому нет никакого значения, что в бюджете. Это просто расчетный показатель, созданный для того, чтобы переводить доллары в гривни. Есть определенные доходы Министерства финансов в долларах, которые нужно переводить в гривни, потому что весь бюджет в гривне. Это не значит, что курс планируется", - отметил Фурса.