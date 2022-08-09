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Инвестиционная привлекательность Украины ухудшилась до самого низкого с 2014 года показателя, - ЕБА

9 августа, 2022 вторник
13:47
Экономика гривна

Полномасштабная война стала новым фактором влияния на уровень деловой активности и инвестиционной среды в Украине

Об этом сообщает Европейская бизнес-ассоциация.

Интегральный показатель Индекса инвестиционной привлекательности Украины в первой половине 2022 года упал на пол пункта и составляет 2,17 балла из 5 возможных. Это значение – самое низкое с 2013 года. Таковы результаты новой волны экспертного исследования, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией.

Полгода назад показатель индекса составил 2,73 балла.

Для сравнения, во время активной фазы пандемии коронавируса Индекс снижался до 2,4 балла, а при Евромайдане — до 1,8 балла, что до сих пор является самым низким значением за все время проведения исследования.

"Стоит отметить, что сразу после Революции достоинства Индекс показал ощутимый скачок и дальнейший рост, поэтому надеемся на аналогичную динамику по завершению войны", — отметили в Ассоциации.

Оценка генеральными директорами инвестиционной среды в Украине ухудшилась. Процент СЭО, считающий его крайне неблагоприятным, вырос в десять раз — с 5% до 53% за последние полгода. Еще 34% считают его скорее неблагоприятным. Нейтрально оценивают текущий инвестклимат 9% директоров и еще 4% считают его благоприятным.

Наибольшее количество положительных оценок деловой среды этой волны было получено от представителей юридического и консультационного бизнеса, а также предприятий FMCG-сферы.

Оценка полугодовой динамики инвестклимата также ощутимо ухудшилась. Отрицательную динамику наблюдают 79% инвесторов, еще 17% считают, что деловой климат не претерпел существенных изменений.

Несколько лучше прогнозы на следующие шесть месяцев. Только 38% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения ситуации, тогда как 36% считают, что инвестклимат не претерпевает существенных изменений, а 26% прогнозируют его улучшение до конца года.

Несмотря на войну, 91% компаний Ассоциации планируют продолжать работу на рынке Украины, а 55% собираются инвестировать в Украину даже в военное время.

В частности, СЕО рассказывают о планах инвестиций в аграрную сферу, энергетику, ИТ и телеком, строительство, фармацевтику, FMCG, недвижимость и т.д. К тому же 12% считают, что новым инвесторам будет выгодно заходить в Украину в этом году, хотя остальные 57% респондентов с этим не согласны.

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