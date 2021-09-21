"Инвестиции в человека, страну и будущее": Марченко назвал приоритеты проекта госбюджета-2022
Среди приоритетов проекта государственного бюджета Украины на 2022 - медицинская и военная сферы, а также образование и цифровизация
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал во время представления проекту государственного бюджета Украины на 2022 в Верховной Раде, передает Еспресо.TV.
"Важнейший приоритет - это медики, которые находятся на передовой борьбы с COVID, военные, которые защищают Украину; ветераны войны, которым мы бесконечно благодарны за отвагу и мужество. Впервые с 2017 года мы планируем увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование. Также проводится масштабная цифровизация страны ", - сказал Марченко.
Согласно материалам презентации Марченко, в проект госбюджета на следующий год рост зарплат врачей запланировано в 1,6 раз; на 9900000000 грн увеличатся расходы на инфраструктуру; на треть увеличатся расходы на инклюзивное образование; в 1,7 раза увеличатся расходы на цифровизацию. Дефицит бюджета планируется снизить до 3,5% ВВП. Также планируется обеспечить жильем всех ветеранов АТО, которые находятся в очереди.
В общем, Марченко отметил, что главный финансовый документ Украины на 2022 является "бюджетом инвестиций в человека, страну и будущее".
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