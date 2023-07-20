Об этом сообщает Международный аэропорт "Борисполь".

Сегодня, 20 июля, с рабочим визитом в Киев прибыли руководители Ryanair: главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири, главный исполнительный директор Ryanair DAC Эдди Уилсон и коммерческий директор Ryanair DAC Джейсон МакГиннес.

В рамках рабочего визита в Украину руководство авиакомпании Ryanair встретилось с командой Министерства восстановления во главе с вице-премьер-министром по восстановлению – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

На рабочей встрече также присутствуют главы Международных аэропортов "Борисполь" Алексей Дубревский, "Львов" – Татьяна Романовская и "Одесса" – Владимир Семенченко, а также руководство Украэроруха.

"Ключевым в условиях войны для нас остается сохранение пригодности авиационной инфраструктуры и квалификации персонала. В то же время возобновление полетов будет возможно как только позволит ситуация безопасности. Однако уже сейчас мы работаем над решениями и инвестиционными планами, которые позволят быстро запустить самолеты. Благодарен за лидерство в восстановлении нашей авиаотрасли, конкретные предложения и решения компании Ryanair - преданному партнеру Украины", - подытожил результаты встречи Александр Кубраков.

Ryanair стала первой международной авиакомпанией, руководители которой прибыли в Украину с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Главный исполнительный директор группы Ryanair Group Майкл О'Лири подчеркнул, что Ryanair остается преданным партнером по восстановлению и инвестированию в Украину:

"Сегодня я увидел, что в сложных условиях войны, команда аэропорта демонстрирует свой профессионализм и полностью готова к скорейшему возобновлению полетов. Отдельного внимания заслуживает сохранение квалифицированного персонала в течение столь длительного времени при невозможности стабильного функционирования из-за войны".

В ходе визита состоялось детальное обсуждение партнерства между Ryanair и аэропортами Украины по заявленному стратегическому плану авиакомпании для быстрого возобновления международных перевозок на рынке, когда Европейское агентство безопасности авиации (EASA) подтвердит безопасность полетов в украинском небе.

В сообщении говорится, что лоукостер намерен привлечь значительные средства в Украину и возглавить возобновление украинского рынка авиаперевозок, инвестировав около 3 миллиардов долларов и разместив до 30 новых самолетов Boeing MAX в 3 основных аэропортах Украины – в Киеве, Львове и Одессе.

Ryanair также планирует открыть 75 маршрутов из Европы в Украину в течение восьми недель после того, как воздушное пространство будет объявлено безопасным.

На фотографии со встречи, опубликованной аэропортом Борисполь, можно увидеть детали плана. Ryanair намерена начать полеты из Киева, Львова и Одессы уже 5 дней после того, как EASA откроет украинское воздушное пространство.

На первом этапе перезапуска рейсов Ryanair планирует выполнять 600 рейсов еженедельно из трех аэропортов Украины по 75 направлениям. Количество маршрутов из Киева составит 50, из Львова и Одессы – 25.

Лоукостер также декларирует запуск внутренних рейсов по Украине. Ryanair хочет выполнять по три ежедневных рейса между Киевом и Львовом.