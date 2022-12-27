Об этом он заявил 27 декабря, передает "Эхо Кавказа".

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у оккупированных территорий страны есть большой экономический потенциал.

"Бюджет оккупированной Абхазии составляет всего 200 миллионов долларов, и он полностью дотационен. Хочу сказать, что для наших абхазских и осетинских сестер и братьев это упущенная возможность. В случае объединения нашей страны за три года мы сможем инвестировать в Абхазию и Самачабло около 10 миллиардов долларов. Мы обсуждали этот вопрос на Экономическом совете правительства", - сказал Ираклий Гарибашвили.

Также он заверил, что в случае возвращения в состав Грузии и разумных инвестиций Абхазия может стать вторым Монако, а Сухуми – вторым Монте-Карло.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в Европарламенте заявили , что Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме.

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