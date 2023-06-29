Investigate Europe: Западные трейдеры перемещают по морю подсанкционную российскую нефть - экологические риски растут

Новые санкции ЕС направлены на борьбу с непрозрачной практикой, но смогут ли они переломить ситуацию с подозрительными морскими перевозками?

Прогуливаясь по пляжу Мавровуни, Йоргос Даутакос показывает на место, где гнездятся исчезающие морские черепахи Каретта-Каретта. В открытом море в Лаконском заливе виднеются корабли. По ту сторону залива пара нефтяных танкеров ожидает трансфер с судна на судно. "Если случится авария, экологически и финансово нам конец, – говорит местный активист и военный офицер в отставке. "Последствия – необратимы".

Это южное побережье Пелопоннеса, популярное среди туристов благодаря своим чистым пляжам и идиллическим селам, быстро превратилось в ключевую нефтяную артерию. STS операции, когда судно выгружает груз на другое судно в море, происходят здесь каждый день, переправляя подсанкционную нефть и грузы сомнительного происхождения. Все эти операции организуют фрахтователи – некоторые из которых являются крупными западными компаниями.

В отличие от известных греческих грузоотправителей, которые в прошлом году были открыты в связях с Россией , фрахтователи в основном остаются без внимания. Подробная информация о них является коммерческой тайной. "Судовладельцы - как водители такси - едут туда, куда им скажет клиент, - говорит греческий эксперт по морским перевозкам, пожелавший остаться анонимным. "Фрахтовщики - это клиенты, которые определяют, куда поедет такси".

По сообщениям, западные трейдеры помогли России переместить 533 миллиона баррелей нефти в год с начала полномасштабного вторжения в Украину, что составило 25% от общего объема ее морского экспорта. Более 10 миллионов баррелей российской нефти перешли из рук в руки в море в мае - по оценкам S&P не менее двух миллионов были опрокинуты в водах возле берегов Греции. И хотя санкции ограничили их деятельность, расследование Reporters United и Investigate Europe, объединяющее информацию по отраслевым источникам и данные о морских перевозках от Marine Traffic, Equasis, Refinitiv и Kpler, показало, что западные трейдеры все еще участвуют в STS операциях в Средиземном море.

Ранним утром 4 июня нефтяной танкер Gem №3 под панамским флагом, которым управляет тайваньская компания, вошел в Лаконский залив. В 15:41 он сблизился с танкером Dale, которым руководит прибывший из российского порта Новороссийск швейцарский сырьевой гигант Trafigura. Словно во время спаривания, два танкера оставались соединенными друг с другом почти сутки, после чего значительная часть перевозившего Dale нефтепродукта оказалась в трюме Gem № 3. Затем Gem №3 нашел другую партнершу, "Звезду С", также прибывшую из Новороссийска. Затем Gem №3 отправился в Сиди-Керира в Египте.

Несколько месяцев назад Puma Energy, дочерняя компания Trafigura, принимала участие в морском перевозке нефти через Лаконику с привлечением принадлежавшего теневому флоту танкера Nanda Devi, который в то время был в собственности таинственной компании Gatik, базирующейся в Мумбаи. Инсайдеры отрасли считают , что она тесно связана с "Роснефтью", государственным подсанкционным нефтяным гигантом. Gatik вышла из тени и стала основным перевозчиком российской продукции и ныне олицетворяет риски, связанные с теневым флотом. Данные о перевозке показывают, что Puma Energy эксплуатирует нефтехимический танкер The Prospector, осуществлявший STS операции 9 и 12 декабря с танкером Nanda Devi (происхождение перемещенной продукции не установлено). Представитель "Трафигуры" заявил: "Мы никогда не комментируем коммерческие сделки", добавив, что фирма не покупает российскую нефть с мая 2022 года и что они "продолжают соблюдать действующие санкции".

Не только грузоотправители переформатируют глобальные потоки нефти. До войны индийские нефтеперерабатывающие заводы почти не импортировали российскую нефть, но порт Сикка в штате Гуджарат сейчас является крупнейшим мировым импортером и крупнейшим портом-экспортером в ЕС.

"Многие российские продукты плывут на восток... Индийцы перерабатывают его, а затем отправляют обратно в Европу. Поэтому российские молекулы все еще попадают на европейский рынок, просто в других формах", - говорит руководитель нефтетрейдерской компании, попросивший не называть его имя.

Танкер STI Guard, принадлежащий итальянской компании Scorpio Tankers, пришвартовался в порту Сикка 8 апреля, где его скачали дизельным топливом. Через две недели это топливо было перегружено на зафрахтованное компанией BP судно Gemma в Лаконском заливе, а затем выгружено в Хорватии. Затем танкер Gemma отправился в Мальту для морского спаривания с STI Gladiator, еще одним танкером Scorpio Tankers, прибывшим из Сикки. Затем Gemma, принадлежащая греческой компании Super Eco Tankers, перевезла эту нефть во Францию. Компания Super Eco Tankers подтвердила передвижение судна Gemma, заявив, что фирма всегда производит надлежащую проверку и что "тарифы были признаны абсолютно законными". Scorpio Tankers не ответила на запросы комментариев.

Представитель BP подтвердил, что компания зафрахтовала танкер Gemma на семь месяцев до середины мая 2023 года, но заявил, что торговля по STI Guard была зафрахтована третьей стороной. По их словам, второй груз был грузом авиационного топлива, которое было "сертифицировано как не содержащее компонентов российского происхождения".

STS сделки также распространены вблизи испанского североафриканского анклава Сеута и Канарских островов, где танкеры эффективно отгружают свой груз вместо дорогостоящего ожидания в очереди на терминале. "Если переход через терминал стоит около 200 000 долларов, то STS операция обойдется примерно в 25 000 долларов", - объясняет Алекс Гликас, директор морской консалтинговой компании Dynamarine, базирующейся в Афинах.

Уклонение от санкций существенно разрослось, хотя доказательств этого немного. Как утверждают аналитики, по состоянию на май количество "темных" перевозок увеличилось на 225% , поскольку суда отключают свои системы слежения. Лела Стэнли, старшая расследовательница кампании Global Witness, говорит, что STS операции активно используются "для утаивания происхождения подсанкционной российской нефти, подрывая усилия, направленные на то, чтобы остановить поток доходов в Кремль".

23 июня были обнародованы новые санкции ЕС , включающие запрет на отключение систем слежения при транспортировке российской нефти и доступ к портам ЕС для судов, осуществляющих подозрительные операции, связанные с торговлей нефтепродуктами.

"Мы серьезно относимся ко всем обвинениям или сообщениям о возможных нарушениях санкций ЕС, в том числе посредством обманных методов, таких как STS операции", - заявил официальный представитель ЕС в интервью журналистским организациям Investigate Europe и Reporters United.

Нет предположений, что упомянутые в этой статье компании и суда действовали незаконно или каким-то образом уклонялись от санкций.

Крупные торговые дома сделали торжественные заявления о выходе из России. Но в марте 2023 года, через несколько месяцев после введения ценового ограничения, чиновники Министерства финансов США частно призывали некоторых из них вернуться, пытаясь вернуть стабильность в мировую торговлю. Через несколько недель компании Trafigura и Vitol заявили , что они могут активизировать торговлю российской нефтью.

В то время как российский нефтяной бизнес, а также роли западных нефтетрейдеров в нем с каждым днем становятся все более непрозрачными, выкристаллизовываются экологические опасения. По словам Лелли Стэнли из Global Witness, эта тенденция несет в себе растущую опасность и повышенный риск разливов нефти, которые "опустошат европейские побережья".

Танкеры, входящие в Лаконский залив, приближаются к биоразнообразной территории, объекты которой находятся под охраной сетью Natura 2000. Когда танкер Dale, управляемый компанией Trafigura, вошел в залив, справа от него был роскошный пляж Элафонисос, а слева - пляжи Мавровуни и Вати, где живут морские черепахи, находящиеся под охраной.

Греческий депутат Европарламента Петрос Коккалис во время заседания Еврокомиссии в октябре 2022 года заявил , что "Лаконский залив с его чрезвычайно богатым рыбным разнообразием является природоохранной территорией Natura 2000, а также домом для девяти типов сред и 13 приоритетных видов. включая исчезающие черепахи Каретта-Каретта, "чьи основные места гнездования расположены на близлежащих пляжах".

Морские перевозки могут "способствовать загрязнению воздуха из-за выбросов оксидов серы и азота, а также парниковых газов", - говорит Костис Гриманис из греческой ячейки Гринпис, добавляя, что "шумовое загрязнение может вредить морским видам".

Эти опасения разделяют также несколько греческих политиков на местном и европейском уровнях. Но их голоса почти не слышны в стране, где судоходство считается ведущей отраслью наравне с туризмом.

По оценкам афинской консалтинговой компании Dynamarine процент инцидентов во время STS операций составляет 2,55%. Сюда входят столкновения судов, разлив нефти на палубе или море, травмы персонала и т.д. "Если STS операцию выполняют с должной тщательностью, то риск приближается к нулю", - подчеркивает Гликас.

Однако Джаннис Полихронопулос, бизнесмен, десятилетиями занимающийся очисткой греческих морей от загрязнений, считает, что власти плохо подготовлены к разливу нефти. "Реакция должна быть молниеносной, – говорит он. "Но в настоящее время необходимые для ликвидации загрязнений судна находятся в 10-12 часах от потенциального места разлива. Мы как в ожидании катастрофы".

Гликас признает, что вероятность аварии растет. Санкции позволили устаревшему теневому флоту выйти на рынок, а фрахтователям, страховщикам и поставщикам услуг разного профиля почти полностью восполнить образовавшиеся после выхода западных фирм пробелы. Глобальные поставщики – фирмы, предоставляющие оборудование и персонал для STS-торговли – сейчас находятся на периферии. Гликас говорит, что их "заменили меньшие организации с очевидным недостатком стандартов безопасности, о чем свидетельствуют их непроверенные системы менеджмента или прошлые оценки эффективности".

Танкеры компании E&Q Operations, согласно данным о перевозке, использовались во время апрельских STS операций с Gemma. Три несвязанных между собой источника выразили обеспокоенность по безопасности и техническим ноу-хау компании. Ledra Ena, используемое в Лаконском заливе судно E&Q, имеет негативную историю проверок за последние три года, в ходе которых были выявлены многочисленные недостатки. В ответ E&Q заявила, что недостатки были обнаружены несколько лет назад и что проверка, проведенная в прошлом месяце, не выявила никаких проблем с танкером. Фирма подчеркнула, что никогда не являлась причиной загрязнения в Греции.

Корабли теневого флота, такие как 20-летний Nanda Devi, который, как свидетельствуют данные морского трафика, часто участвует в торговле STS у берегов Греции, также вызывают беспокойство. В апреле 2023 года, когда США еще больше закрутили гайки по отношению к его тогдашнему владельцу, Nanda Devi был вынужден сменить владельца и, как сообщается, как и все суда компании Gatik, потерял своего американского страховщика. По сути, это означает, что нефтяной танкер, участвующий в сложных операциях по транспортировке нефти вблизи территорий Natura 2000, бродит по Персидскому заливу без страховки (подобные экологические опасения распространяются на проливы Дании и Швеции - водные пути, которые сейчас используют суда теневого флота для переправки российской нефти в Азию). "В случаях со многими судами мы не знаем, кто является их владельцем или кто их застраховал", - объясняет Мэтью Райт, старший аналитик по грузовым перевозкам компании Kpler. "В случае аварии может быть сложно выяснить, какая страховая компания заплатит за нее и заплатит ли вообще".

Приблизительно в то же время Сент-Китс снял флаг с нескольких кораблей компании Gatik, в том числе с Nanda Devi. С тех пор танкер ходит под флагом Габона. В этом году размер флага увеличился вдвое, и, по мнению аналитиков , обслуживает преимущественно суда теневого флота с высокой степенью риска. Компания Gatik от комментариев воздерживается.

Парижский меморандум о взаимопонимании, используемая в отрасли международная система, классифицирует флаги на белые, серые и черные, в зависимости от результатов проверок. Анализ данных морского трафика и судоходства Equasis, проведенный организациями Reporters United и Investigate Europe, свидетельствует о том, что за последние недели по меньшей мере семь судов плавали под серыми или черными флагами во время STS операций у берегов Греции. Эксперты предупреждают , что теневой флот, насчитывающий несколько сотен судов, "устремились в реестры, которые потребуют соблюдения низших стандартов".

Итак, кого это волнует?

Местные жители Пелопоннеса неоднократно обращались к греческой береговой охране. Оппозиционные депутаты выразили вотум недоверия министру торгового флота, не видя ничего плохого в такого рода торговле. Похоже, поступили и депутаты Европарламента в Брюсселе.

Но ответ всегда одинаков: пока STS операции происходят за пределами территориальных вод Греции, ситуация вне юрисдикции власти. Согласно греческому законодательству, такая практика разрешена только в трех конкретных районах, согласно Марпольской конвенции о загрязнении морской среды. В своем заявлении министерство торгового флота Греции отметило, что у страны есть "эффективный механизм для быстрого реагирования на любые случаи загрязнения".

До 2020 года большинство перевозок происходило в Мессинском заливе, недалеко от порта Каламата. Но после соглашения о морских границах с Италией Греция расширила свои территориальные воды с шести до 12 миль, а это значит, что на Мессинский залив будет распространяться греческое законодательство. За одну ночь грузоотправители и фрахтователи перебрались в соседний Лаконский залив, где территориальные воды остаются на уровне шести миль.

Иными словами, такие STS маневры законны, но они также жестко регулируются законом, когда находятся в территориальных водах суверенных государств - шесть миль в случае Лаконского залива, и абсолютно нерегулируемые на расстоянии 6,1 мили.

Позиция Еврокомиссии перекликается с позицией греческого правительства: "Экологическое законодательство ЕС, похоже, не применяется в данной ситуации, поскольку деятельность проходит в международных водах, где Греция не имеет юрисдикции и не может реализовать свои суверенные права". Однако разливы нефти не уважают границы. Греческая береговая охрана подтвердила Reporters United и Investigate Europe, что 17 сентября 2020 года произошла утечка из танкера, осуществлявшего торговлю STS в международных водах возле Каламаты. И хотя ущерб был минимальным, разлив все же распространился на греческие территориальные воды.

И все же мысль о том, что мало что можно сделать, ошибочна. Поставщики услуг используют местный порт для перемещения оборудования и персонала на танкеры. Правительственные данные свидетельствуют о том, что с 2019 года Греция выдала десятки разрешений поставщикам услуг, а также одно разрешение в мае 2023 года. Без них торговля STS невозможна.

Бывший руководитель береговой охраны в Каламати, не поддерживавший предоставление разрешений, регулярно просил тамошние суда информировать его о своей деятельности. Его высказывания не изменили позиции его руководства, и через несколько месяцев, согласно двум разным источникам, его перевели в другой порт. Тем временем Йоргос Даутакос, местный активист на пляже Мавровуни, продолжает бить тревогу из-за своего "кусочка рая" на Пелопоннесе, который сейчас находится на линии фронта нефтяных танкеров.