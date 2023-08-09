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Инвестбанкир Фурса: бизнес вовлекают в поле, где он не может работать без коррупции

9 августа, 2023 среда
12:27
Экономика

Если раньше бизнес мог выбирать – он работает с налоговой или с коррупционной рентой, то сейчас бизнес вовлекают в поле, где он не может отказываться от коррупционной ренты

Об этом в эфире Еспресо заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Уровень коррупции вырос. Он стал выше довоенного уровня. Налоговики, таможенники, эсбэушники, которые приходят в бизнес. Они сейчас более активно кошмарят бизнес и не оставляют ему возможности работать в свете", - отметил он.

Фурса подчеркнул, что в этом состоит проблема.

"Если раньше бизнес мог выбирать – он работает с налоговой или с коррупционной рентой, то сейчас бизнес вовлекают в поле, где он не может отказываться от коррупционной ренты. К сожалению, налоговики хакнули систему автоматического возврата НДС, что было большим достижением после Майдана. Системного решения и попытки решить проблему системно сейчас не наблюдается", - подытожил инвестбанкир.

Общество
Криминал
Украина
корупція в Україні
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