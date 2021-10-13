Инвестбанк JP Morgan впервые включит украинские гособлигации в индекс бондов развивающихся стран
Инвестиционный банк JP Morgan с апреля впервые включит украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВПД) в индекс Government Bond Index - Emerging Markets (GBI - EM)
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
Согласно сообщению JP Morgan Index Research, государственные облигации Украины претендуют на включение в индекс GBI-EM GD начиная с 31 марта 2022 года с приблизительной долей 0,12%. Исходное включения во все три серии GBI-EM будет одна серия облигаций соответствует требованиям индекса - это ОВГЗ с купоном в размере 15,84% и погашением в феврале 2025 года.
Отмечается, что портфель иностранных инвестиций в государственные облигации Украины, выпущенные на внутреннем рынке, значительно выросли с момента запуска линка с Clearstream в 2019 году, а доля нерезидентов на рынке ОВГЗ выросла до более чем 10%.
В JP Morgan также отметили, что большинство инвесторов признали улучшение ликвидности рынка за последние два года, но в то же время отметили, что процесс открытия счета в Украине может занять несколько месяцев.
"Включение в индекс начнется с 31 марта 2022 года, чтобы в случае необходимости дать инвесторам достаточно времени для установления доступа к рынку и счетам в Украине", - отметили в пресс-службе.
По словам правительственного уполномоченного по вопросам управления государственным долгом Юрия Буцы, включение государственных облигаций в гривнях в этот индекс помогает Украине достичь целей Среднесрочной стратегии управления государственным долгом. Минфин также планирует выпускать инструменты в гривне, пригодных к индексу, в частности облигации в гривнях со сроком погашения более четырех лет.
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