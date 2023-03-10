Инвектива для России

Есть то, за что Россия никогда не будет прощена. Более того - это не может быть прощено. Именно тот случай, когда одна буква меняет очень и очень многое.

За стариков, которые всю жизнь копили деньги и боялись потратить даже на что-то необходимое, - потому что боялись, что снова придут и отберут. Они научили такому " накопительству" своих детей, а те - своих. И эти последние, часто будучи умными и способными, на практике - совершенно беспомощны и бессильны.

За матерей, которые делают все, включая самые нечестные и позорные дела, лишь бы уберечь своих сыновей от армии. Не только из чрезмерной любви и материнской ревности, блестяще схваченной Стефаныком во фразе: " Такая какая-то эта Украина, забирает мне детей..." и "Мамы держали свои сердца на ладонях и дышали на них, чтобы не болели". А прежде всего потому, что помнят своих родителей или дедов, или дядей, которые так и не вернулись с большой страшной войны. А если и вернулись, то "порубленные-пострелянные", без ног или без рук, с пластинами в головах и навеки застывшим в подсознании ужасом, который вырывался только после крепкого алкоголя.

Непроговоренная память заслонила все, включая обычные приличия.

За всех, которые хватают за руки - "не суйся, не делай, не..., не...." так, что кажется, лучше бы уже сразу в сырую землю лечь. Там уже точно не придут и не заберут, и даже на партсобрании не будут разбирать. Потому что именно память о том, что за инициативу и активность грозило как минимум публичное унижение на тех же партсобраниях. И это еще считалось везением.

За всех тех, которые изо всех сил любой ценой, не будучи под бомбами, бежали к границе, - потому что помнили, что было, когда Россия пришла в предыдущий раз. Помнили бесправные и насильственные конфискации имущества, депортации, убийства, насилие и иже, и иже, и иже... И эта непроговоренная память заслонила все, включая обычное приличие.

За всех, для кого до сих пор собственная власть сама по себе - враг и за тех, кто в этой власти будучи, видят только возможность решить свои проблемы. Потому что десятилетиями видели именно такой образ - власть, которая пренебрегает гражданами - и их потребностями, и их интересами, и их чувствами, и то, что только принадлежность к власти уверяет относительное благополучие и гарантии относительной нормальности.

За всех, для кого травля, насилие, все виды дискриминации, нарушение закона, безнаказанность и так далее, является нормальностью. Не потому, что они такие плохие, а потому, что помнят - это повсеместное, и тебе никто не поможет. Повинуйся или погибай. Именно погибай, потому что борьба бесперспективна. Счастливых финалов так мало, что надеяться на это не приходится.

За всех, которые даже сейчас, наблюдая, как украинцы отплачивают за столетия унижений, убийств, голода, похищений, изнасилований и тому подобного, - не в состоянии преодолеть навеки впаянное в мозг убеждение, что не существует сильных, способных, способных украинцев. Для которых мир навеки расколот между глупыми и слабыми украинцами и сильными и коварными "другими". Среди последних почти никогда не звучит "Россия", но зато звучат другие народы, часто такие же угнетенные и истязаемые Россией и другими империями, как и украинцы - российской.

За всех, кто и дальше прежде всего плачет над потерями и предсказывает Украине определенный и трагический конец. Потому что помнят, чем заканчивались предыдущие рывки - общие и личностные. Помнят депортации, тюрьмы, спецпсихушки, постоянный надзор и постоянные мелкие придирки в школах, институтах, армии... да где угодно.

Россия забрала у многих из нас радость жизни, радость чувствовать собственную силу и способность, способность распознать тот момент, когда "падет, падет град Вавилон", и порадоваться за всех своих и чужих мертвых, и живых, и нерожденных...

Россия забрала у этих людей радость. И радость жизни, и радость чувствовать собственную силу и состоятельность, и способность распознать тот момент, когда "падет, падет град Вавилон", и утешиться за всех своих и чужих мертвых, и живых, и нерожденных...

И за то, что большинство этих людей уже никогда не отживет. Они не почувствуют в полной мере радости, не представят себя способными и оцененными - даже если весь мир будет петь им дифирамбы. Имея в руках неизмеримо более высокие достижения, будут считать основным успехом то, что выжили физически. Они не почувствуют полностью даже торжества над падением России.

Также за себя и своих ровесников, в конце концов, что вместо того, чтобы жить, творить, открывать, путешествовать и хотя бы даже "прожигать жизнь" - это тоже вариант, хотя я его и не воспринимаю, - мы должны или в очередной раз умирать в борьбе за право жить, или мириться с наследием России в себе, наших отцах и матерях, дедах и бабушках. Растравливать старые раны, ломать кости заново, чтобы исцелиться от ран. И нам в этом никто не поможет - потому что никто и не имеет такого потрясающего опыта трех поколений в пространстве геноцида, в государстве, где любая самость, идентичность была преступлением.

И тех, кто осмелится залезть туда, в те раны, которые сейчас проявились, как стигмы, благодаря хроническому стрессу, в котором человек бессознательно берется действовать не по науке, а по привычке, и стремительно закрывается от рацио и объяснений, и даже тихий голос звучит криком на разрыв аорты, - тех ждет полный набор того, что называется "травматическим переносом". Ты услышишь пренебрежение, обесценивание, агрессию, заверения, что все, что ты говоришь, никому не нужно, ты увидишь истерическое замыкание в себе, ты услышишь одновременно, что ты наивна и цинична... И только через несколько часов ты поймешь, что на самом деле видела и слышала. И кому на самом деле предназначались все те эмоции и чуть ли не проклятия.

Тебе, Россия. Тебе.

Могилы наших предков Россия уже нашла. Горе тебе, о Вавилон!....

И это я пишу на основании наблюдений в Западной Украине. Территории, которая не знала Голодомора. Территории, которая знала успешное сопротивление "советам". Территории, где эти "советы", читай - москали, властвовали на поколение меньше, чем "за Збручем". А что бы я сказала на поруганном Москвой Востоке? Или в Центре... А если бы еще пришлось наблюдать иррациональные сборы и складирование всего съедобного? А "ценности выживания" во всем их размахе? А ощутить на себе принципиальное пренебрежение к украинскому языку из уст правнуков раскулаченных?

Так вот, этого я и не прощу. Пока жива. Dum spiro.

Когда-то скифы заявили стократно более сильным персам - "Найдите могилы наших предков и оскверните их - тогда увидите, будем ли мы сражаться с вами". Скифы не уточняли, что произойдет с персами после этого.

Так вот, могилы наших предков Россия уже нашла.

Потому что воскресают только там, где есть могилы. Горе тебе, о Вавилон!....

Специально для Эспрессо.

Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.

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