"Инвалидам сказали – пригодны все": мать рассказала оккупанту о мобилизации в РФ, - аудиоперехват
ГУР перехватило разговор матери русского солдата с сыном. Женщина рассказывает новости среди родственников отправленных в Украину военных, в частности о мобилизации и офицерах-предателях
Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки МОУ.
"Там от 15-й (бригады, – ред. ) от находившихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось. Ужас, что происходит", – говорит мать.
Россиянка добавляет, почему ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась: "Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы они все в части были".
Также мать рассказала новость, услышанную от знакомой о российских офицерах-предателях: "Офицеры сами своих сдают. Но ВДВшникам больше всего достается, они в самом аду".
- 29 апреля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что 9 мая Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию россиян.
- 2 мая информацию об объявлении мобилизации в РФ подтвердил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
- 3 мая CNN сообщило, что Владимир Путин вместо так называемой специальной военной операции 9 мая может объявить войну в Украине.
- Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в кремле не планируют объявлять 9 мая всеобщую мобилизацию и войну Украине.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль со ссылкой на данные западных спецслужб заявил, что власти РФ могут объявить полноценную войну Украине 9 мая 2022 года.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 мая заявил, что Украина готова к любым сценариям, потому что после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля постоянно живет в состоянии угрозы .
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