Об этом информирует в фейсбуке Главное управление разведки МОУ.

"Там от 15-й (бригады, – ред. ) от находившихся на дислокации пацанов 20% живых осталось и полно пропавших без вести. В общем – страшно все. От 31-й бригады 100 человек осталось. Ужас, что происходит", – говорит мать.

Россиянка добавляет, почему ротация, которую обещали провести еще 23 мая, так и не состоялась: "Людей не набрали. Инвалидам сказали 13 числа – они пригодны все. Поставили, чтобы они все в части были".

Также мать рассказала новость, услышанную от знакомой о российских офицерах-предателях: "Офицеры сами своих сдают. Но ВДВшникам больше всего достается, они в самом аду".

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