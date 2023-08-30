Инцидент в Днепре: патрульные опубликовали видео с бодикамер
Полицейские опубликовали видео с бодикамер инцидента, случившегося в Днепре, где патрульный смертельно ранил водителя, нарушившего ПДД и сопротивлявшегося
Об этом сообщает Патрульная полиция Украины.
"Уважение - субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому. Уважение является одним из важнейших требований нравственности, которое подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности", - комментируют видео правоохранители.
Патрульные пишут, что характеристиками уважения являются внимательность, признательность, честность и вежливость по отношению к другому человеку: "Взаимное уважение является фундаментальной ценностью в современном обществе, особенно в обществе, основанном на таких существенных ценностях, как демократия и свобода: оно предполагает уважение разнообразия идей, мнений, идеологий, верований".
Предыстория
ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие, в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил, что поддерживает патрульных полицейских.
"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.
Глава МВД Игорь Клименко заявил о необходимости объективного расследования инцидента с полицейскими, один из которых смертельно ранил мужчину из табельного оружия.
"Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских", - добавил он.
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