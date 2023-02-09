Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Инцидент со "шпионским шаром" не является провалом разведки США, - Пентагон

Инцидент со "шпионским шаром" не является провалом разведки США, - Пентагон

9 февраля, 2023 четверг
05:33
Мир

Соединенные Штаты за последние три года не смогли зафиксировать минимум три пролета китайских разведывательных аэростатов над территорией страны, но в Пентагоне не считают это провалом разведки

Об этом сообщает NBC News.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что разведчики со временем собрали достаточно информации, чтобы в будущем замечать подобные аэростаты.

"С точки зрения их мониторинга и сбора данных мы смогли собрать воедино совокупность знаний, которые позволяют выявлять их и действовать. Поэтому это не провал разведки", - подчеркнул он.

Райдер обвинил Китай в нарушении суверенного воздушного пространства США и других стран, а также назвал это "глобальной программой шпионских воздушных шаров", но отказался предоставить больше деталей о предварительном вторжении китайских аэростатов в США.

Издание отмечает, что ранее официальные лица США заявляли, что было по меньшей мере три полета китайского воздушного шара над территорией США во времена бывшей администрации Трампа и еще одно при администрации Байдена.

Читайте также: Байден рассказал, как инцидент со шпионским шаром повлияет на отношения с Китаем

Однако пресс-секретарь Пентагона не предоставил никаких подробностей относительно маршрутов этих полетов или другой информации. Но правительство США определило, что некоторые из этих замеченных объектов были китайскими высотными разведывательными шарами.

"Мы знаем то, что в некоторых случаях, хотя некоторые из этих воздушных шаров раньше не были идентифицированы, последующий анализ разведки позволил нам указать, что это были китайские воздушные шары", - сказал Райдер.

Он добавил: "Мы публично признали, что знаем, что они стремились следить за стратегическими объектами, включая некоторые из наших стратегических баз в континентальной части Соединенных Штатов".

Райдер повторил, что администрация описывает китайскую программу воздушных шаров как "глобальную операцию с флотом аэростатов наблюдения, замеченных над Северной Америкой, Латинской Америкой, Южной Америкой, Юго-Восточной Азией, Восточной Азией и Европой". Но он отказался предоставить более подробную информацию.

Отвечая на вопрос, летающие ли воздушные шары в других частях света похожи на ту, которую сбили на прошлой неделе у побережья Южной Каролины, Райдер ответил, что все воздушные шары являются разведывательными дирижаблями, которые собирают разведывательную информацию, но они отличаются по размеру и возможностями.

  • 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
  • В министерстве иностранных дел КНР назвали появление пули наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
  • Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
  • После сбития шара министр обороны США Ллойд Остин хотел позвонить своему китайскому коллеге Вэю Фэнхэ, чтобы "снизить напряженность" и попытаться "ответственно управлять отношениями Америки и Китая" – КНР отклонила этот запрос.
  • А чиновники в разведке США заявили, что Китай использовал "шар-шпион" в рамках обширной программы наблюдения за военными объектами в нескольких странах.
Китай
США
Читайте также:
8 февраля, 2023 среда
Россияне обманули украинцев, вынужденных выехать из Херсонской области в РФ, - ЦНС
путін путлер
8 февраля, 2023 среда
Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
російські танки, окупанти, оркі
7 февраля, 2023 вторник
Разведка Британии оценила способность РФ провести успешное наступление в феврале
Киев
-7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.61
    Покупка 39.61
    Продажа 40.3
  • EUR
    Покупка 42.01
    Продажа 42.96
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
9 февраля
06:25
Maxar опубликовала снимки пострадавшего от землетрясения города в Турции
06:04
Более 7,6 тыс. россиян обратились к проекту "Хочу жить", чтобы сдаться в плен
06:00
В течение года по факту мародерства открыто более 80 тыс. производств, - МВД
05:36
Наступление России на Луганском направлении может завершиться контрударом ВСУ, - ISW
05:14
Землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни уже более 12 тысяч человек
04:48
В Новосибирске взорвался газ в пятиэтажном доме: один человек погиб
04:21
Нидерланды вызвали посла РФ – требуют объяснений о роли Путина в деле MH17
03:54
"Дань уважения Украине и ее народу": Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
03:26
В Польше из-за ревности подрались украинцы: двое мужчин мертвы, две женщины ранены
02:59
Сборная США по боксу снялась с ЧМ, к которому допущены спортсмены из РФ и Белоруссии
02:31
Дальнобойное оружие, бронетехника и обучение пилотов: Зеленский о "сильном оборонном пакете" от Британии
02:03
Для нового наступления Россия подготовила значительно большие силы, чем год назад, - Foreign Policy
01:35
G7 готовят санкции против Китая, Ирана и КНДР из-за помощи России, - Bloomberg
01:11
Страны НАТО предоставили Украине помощи около $120 млрд, – Столтенберг
01:07
Германия требует от союзников четких решений по Leopard 2 для Украины до конца недели, - Bloomberg
00:54
Военная помощь, санкции и восстановление Украины: Зеленский и Сунак подписали "Лондонскую декларацию"
00:40
Португалия отправит Украине три танка Leopard 2 в следующем месяце
00:27
На этой неделе Германия передала Украине 2 установки Gepard, радары, генераторы и боеприпасы
00:17
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях будут действовать графики стабилизационных отключений света
00:05
Гол Малиновского принес "Марселю" победу над ПСЖ в Кубке Франции
2023, среда
8 февраля
23:51
Обновлено
Зеленский прибыл во Францию и встретился с Макроном и Шольцом
23:15
"Реал" с Луниным уверенно победил "Аль-Ахли" на клубном ЧМ
22:58
"Согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом": Резников встретился с министром обороны Литвы
22:22
Шведский парламент поддержал выделение Украине военной помощи более чем на $400 млн
22:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 8 февраля
21:58
"Шахтер" проиграл "Хайдуку Сплит" в юношеской Лиге УЕФА
21:57
Сунак заявил об ускорении доставки вооружения Украине, чтобы оно было на фронте "в ближайшие дни и недели, а не месяцы"
21:47
Обзор
Китай просит ЕС отказаться от призывов к полной победе Украины, а Сунак предлагает тренировать украинских пилотов на самолетах НАТО. Мировые СМИ об Украине 8 февраля
21:40
Обстрелы Сумщины: за день зафиксировали около 100 прилетов
21:19
"Ребята готовы учиться быстро": Зеленский посетил британскую военную базу, где готовятся украинские воины
21:01
Метрополитен переименовал "Русских танцовщиц" Дега и признал Куинджи украинским художником
20:56
Новая почта
В марте "Новая почта" откроет отделение в Литве
20:30
США в ООН заявили, что поставки Украине оружия для самозащиты не мешают прекращению войны
20:23
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:12
Обновлено
Россия ударила двумя ракетами по Черниговщине. Два человека погибли
20:06
В Федерации биатлона опровергли информацию о возвращении в сборную Украины спортсменки, выехавшей в Россию после 24 февраля
20:02
OPINION
Время для Путина
20:00
Обзор
Победные новости 350-го дня войны: еще больше ракет и Gepard для ВСУ, новые санкции против РФ и поверженный Чкалов
19:39
Россияне нанесли ракетный и 37 авиационных ударов, более 40 раз били из РСЗО и грабили гражданских в оккупации, - Генштаб
19:33
Во время контрнаступления в окрестностях Бахмута украинские воины ликвидировали подразделение россиян
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV