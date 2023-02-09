Об этом сообщает NBC News.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер отметил, что разведчики со временем собрали достаточно информации, чтобы в будущем замечать подобные аэростаты.

"С точки зрения их мониторинга и сбора данных мы смогли собрать воедино совокупность знаний, которые позволяют выявлять их и действовать. Поэтому это не провал разведки", - подчеркнул он.

Райдер обвинил Китай в нарушении суверенного воздушного пространства США и других стран, а также назвал это "глобальной программой шпионских воздушных шаров", но отказался предоставить больше деталей о предварительном вторжении китайских аэростатов в США.

Издание отмечает, что ранее официальные лица США заявляли, что было по меньшей мере три полета китайского воздушного шара над территорией США во времена бывшей администрации Трампа и еще одно при администрации Байдена.

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Однако пресс-секретарь Пентагона не предоставил никаких подробностей относительно маршрутов этих полетов или другой информации. Но правительство США определило, что некоторые из этих замеченных объектов были китайскими высотными разведывательными шарами.

"Мы знаем то, что в некоторых случаях, хотя некоторые из этих воздушных шаров раньше не были идентифицированы, последующий анализ разведки позволил нам указать, что это были китайские воздушные шары", - сказал Райдер.

Он добавил: "Мы публично признали, что знаем, что они стремились следить за стратегическими объектами, включая некоторые из наших стратегических баз в континентальной части Соединенных Штатов".

Райдер повторил, что администрация описывает китайскую программу воздушных шаров как "глобальную операцию с флотом аэростатов наблюдения, замеченных над Северной Америкой, Латинской Америкой, Южной Америкой, Юго-Восточной Азией, Восточной Азией и Европой". Но он отказался предоставить более подробную информацию.

Отвечая на вопрос, летающие ли воздушные шары в других частях света похожи на ту, которую сбили на прошлой неделе у побережья Южной Каролины, Райдер ответил, что все воздушные шары являются разведывательными дирижаблями, которые собирают разведывательную информацию, но они отличаются по размеру и возможностями.