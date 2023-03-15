Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, – это сигнал Путина о готовности к расширению зоны конфликта с втягиванием других сторон. Тактика ва-банк – постоянное повышение ставок в условиях стратегического проигрыша в надежде на изменение обстоятельств", – написал он.