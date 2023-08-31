Инцидент с застрелившим нарушителя патрульным: в ГБР заявили, что доказательств наличия алкоголя в крови погибшего пока нет
Результатов экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие алкоголя в крови нарушителя, которого 29 августа застрелил патрульный в Днепре, пока нет
Об этом в эфире телемарафона заявила советница по коммуникации Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
"Пока я не могу подтвердить, что те результаты (экспертизы), которые есть в интернете, достоверны. Мне известно, что они еще не готовы. Когда они будут готовы и у них действительно будет подтверждение количества алкоголя в крови, мы сразу сообщим . Я не могу подтвердить правдивость этих документов", - сказала она.
Также, по ее словам, неизвестно, кто находился за рулем автомобиля.
Предыстория
ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.
СМИ писали, что нарушитель, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил , что поддерживает патрульных полицейских.
"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.
По словам главы МВД Клименко, продолжается расследование обстоятельств, при которых произошла трагедия.
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