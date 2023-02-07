Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшение отношений, – ред.)", – сказал он.

Ранее отношения между Соединенными Штатами Америки и КНР и до этого были напряженными.

"Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", - заметил Кирби.

В Белом доме убеждены, что сейчас – не время для дискуссий лицом к лицу, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Поэтому глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.

По словам Кирби, в подходах президента Байдена ничего не изменилось: отношения между США и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из самых значимых в современном мире.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – отметил он.

Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане также ничего не изменилось, добавил представитель Белого дома.