Инцидент с "шаром-шпионом" не способствует улучшению отношений между США и КНР, глава Госдепа отправится в Пекин в удобное время, - Белый дом
Ситуация с китайским шпионским аэростатом в небе США не способствует улучшению и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако Белый дом продолжает стремиться усиливать диалог
Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.
"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшение отношений, – ред.)", – сказал он.
Ранее отношения между Соединенными Штатами Америки и КНР и до этого были напряженными.
"Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", - заметил Кирби.
В Белом доме убеждены, что сейчас – не время для дискуссий лицом к лицу, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Поэтому глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.
По словам Кирби, в подходах президента Байдена ничего не изменилось: отношения между США и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из самых значимых в современном мире.
"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – отметил он.
Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане также ничего не изменилось, добавил представитель Белого дома.
- 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
- В министерстве иностранных дел КНР назвали появление шара наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
- Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
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