Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Инцидент с "шаром-шпионом" не способствует улучшению отношений между США и КНР, глава Госдепа отправится в Пекин в удобное время, - Белый дом

Инцидент с "шаром-шпионом" не способствует улучшению отношений между США и КНР, глава Госдепа отправится в Пекин в удобное время, - Белый дом

7 февраля, 2023 вторник
05:36
Мир США Китай

Ситуация с китайским шпионским аэростатом в небе США не способствует улучшению и без того напряженных отношений между Вашингтоном и Пекином. Однако Белый дом продолжает стремиться усиливать диалог

Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ.

"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшение отношений, – ред.)", – сказал он.

Ранее отношения между Соединенными Штатами Америки и КНР и до этого были напряженными.

"Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", - заметил Кирби.

В Белом доме убеждены, что сейчас – не время для дискуссий лицом к лицу, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Поэтому глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.

По словам Кирби, в подходах президента Байдена ничего не изменилось: отношения между США и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из самых значимых в современном мире.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – отметил он.

Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане также ничего не изменилось, добавил представитель Белого дома.

  • 3 февраля администрация президента США Джо Байдена решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения.
  • В министерстве иностранных дел КНР назвали появление шара наблюдений в воздушном пространстве США форс-мажором.
  • Уже в субботу, 4 февраля, США сбили китайский "шпионский шар", пролетавший над воздушным пространством Южной Каролины. На что министерство иностранных дел КНР заявило "сильное недовольство и протест".
Китай
США
Энтони Блинкен
Читайте также:
4 февраля, 2023 суббота
Если Рада примет законопроект правительства о запрете УПЦ (МП), российская церковь сможет существовать еще несколько лет, - Княжицкий
6 февраля, 2023 понедельник
Арахамия: Минобороны возглавит Буданов, а Резникова переведут в Минстратегпром
5 февраля, 2023 воскресенье
РФ устроила провокацию во время обмена военнопленными 4 февраля, - координатор группы семей пленных военных медиков
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.64
    Покупка 39.64
    Продажа 40.36
  • EUR
    Покупка 42.42
    Продажа 43.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
7 февраля
06:38
ОГПУ расследует преступления россиян в Украине по трем главным направлениям, - Костин
06:27
В ISW объяснили, почему РФ спешит с новым масштабным наступлением в Украине
06:13
хакер
Северокорейские хакеры похитили рекордное количество криптовалюты и секретных данных оборонных компаний
06:00
Пожар на корабле у берегов Вьетнама: сгорело более 4,5 тыс. автомобилей
05:32
Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв достигло более 4,2 тыс.
05:05
НАТО
"Баланс между цифровым и кинетическим оружием": НАТО на примере Украины меняет взгляд на современную войну
04:37
"Если не поможем Украине, то станем на сторону России": Швейцария может разрешить реэкспорт оружия
04:09
Объем лома от уничтоженной российской техники составляет 250 тыс. тонн, - УАВтормет
03:41
Число жертв землетрясения в Турции может увеличиться в восемь раз, - ВОЗ
03:13
Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, - IltaLehti
02:46
Дефицит почти 1,8 млрд. рублей. Бюджет РФ в январе исполнен только на 60%
02:18
санкции против рф
США планируют ввести 200% пошлину на российский алюминий, - Bloomberg
01:51
В Москве пьяный мужчина хотел похитить из мавзолея тело Ленина
01:23
Обновлено
Зеленского официально пригласили на саммит ЕС в Брюсселе
00:59
Обновлено
Землетрясение в Турции: количество погибших превысило 2000, ранено более 13 тысяч человек
00:56
"Есть все основания для положительного решения": митрополит Евстратий о переходе ПЦУ на новый календарь
00:27
Алексей Данилов
Россия "умоляет" о переговорах, но Украина выдвигает 4 простых условия, - Данилов
00:15
В Волчанске из-за обстрелов загорелась поликлиника
2023, понедельник
6 февраля
23:53
"Гибель свыше 200 тыс. солдат" и "химическое оружие в Соледаре": ЦПД обнародовал подборку российских фейков 6 февраля
23:35
Подростков, травмировавшихся в Изюме в результате взрыва мины "Лепесток", выписали из больницы
22:51
Россияне за день обстреляли три громады в Сумской области: били из пулеметов, минометов и артиллерии
22:38
Модель не принципиальна, важно снять табу и получить первую эскадрилью самолетов – Кулеба
22:19
Зеленский выразил соболезнования президенту Турции и сирийцам из-за потерь в результате землетрясения
22:02
Руководству запретили пользоваться вертолетами до выяснения причин авиакатастрофы в Броварах, – Клименко
21:56
Обзор
Россия усиливает атаки на востоке и стягивает войска в Луганск, глава ООН боится "более широкой" войны, а Олаф Шольц украл время у Украины. Мировые СМИ об Украине 6 февраля
21:48
В ООН обсудят нарушения прав человека из-за войны в Украине
21:44
Эксклюзив
Риторика Израиля по Украине изменилась после визита Байдена, - эксперт-международник Семиволос
21:19
На Днепропетровщине, в Киеве и области 7 февраля будут действовать графики стабилизационных отключений
21:13
Украинские военные прибыли в Британию: будут овладевать САУ AS90
21:12
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия начала наступление. Трудные бои за Бахмут. Концентрация армии РФ на Лиманском направлении. Колонка Сергея Згурца
20:47
В Одессу доставили 82 генератора
20:30
"Будет откровенный разговор за закрытой дверью": Кулеба ждет визит главы МИД Израиля
20:16
Эксклюзив
В Северодонецке находится примерно 8 тыс. местных - там стало больше чужих, - глава ВГА Стрюк
20:12
АРМА разыскало активы подсанкционных лиц на 1,5 млрд грн и более 300 принадлежащих им объектов
20:05
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне штурмовали позиции на 7 километрах фронта, ни одна не была сдана, - боец батальона "Свобода" Кривущенко
20:04
OPINION
Леся Вакулюк
Об "асвобадетелях" - бывших и нынешних
20:03
Враг нанес 5 ракетных и 12 авиаударов и бил из РСЗО: погибли мирные жители, разрушены дома
20:00
Обзор
Победные новости 348-го дня войны: $7 миллиардов от Норвегии, ликвидированы вражеские ДРГ и активное вступление в "Гвардию наступления"
19:53
Мирча Луческу
Луческу рассказал, как землетрясение разбудило футболистов "Динамо" в отеле в Турции
19:50
Михаил Саакашвили
Суд в Грузии отказался освободить Саакашвили по состоянию здоровья
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV