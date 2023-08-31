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Инцидент с патрульным в Днепре: экс-нардеп Кириленко сравнил женщин-полицейских с проститутками

31 августа, 2023 четверг
12:41
Криминал

В Днепре произошел скандальный случай, когда патрульный открыл огонь на поражение по мужчине. Жертва скончалась на месте, а его жена и двое детей стали свидетелями

Об этом бывший народный депутат Украины и глава Одесской областной организации Всеукраинского объединения "Свобода" Павел Кириленко написал в Фейсбуке.

"Начнем с того, что со времен так называемой реформы МВД, принятия закона о Национальной полиции и создания патрульной полиции количество ДТП и преступлений в Украине не уменьшилось, а каждый год только росло. Если раньше "менты" (жаргонное от полицейских, - ред. ) в Украине боялись любой огласки своих злоупотреблений и радикализованного общества, то после 2015 года из патрульной полиции новая леволиберальная власть сделала по сути "священную корову" со значительно большими полномочиями", - заявил экс-нардеп.

Кириленко подчеркнул, что структура украинской власти, а с ней и правоохранительные органы перестроены после "Майдана" по "левому дегенеративному мировоззрению".

В то же время он заявил, что место женщины никак не в экипаже полиции, а рядом с детьми, на кухне и церкви.

"Есть действительно занятия и профессии, где женщина может себя раскрыть или подчеркнуть свою женственность. Но какова такая эффективность и польза от женщины в патрульном экипаже полиции? Чтобы ее напарнику не было грустно и не нужно было пользоваться услугами проституток во время работы? Прошу прощения, но другой пользы от такого тандема я не вижу", - пишет бывший народный избранник.

Он считает, что "недоумок полицейский" открыл огонь на поражение только потому, что не хотел опозориться в глазах своей "эмансипированной напарницы".

"Специалисты в любой отрасли знают, что как нет четко плана и концепции реформ, лучше оставить все, как есть и не трогать так или иначе работающую систему. Верните "ментов" времен Кучмы-Януковича и преступности станет в разы меньше , а справедливости больше", - добавил Кириленко.

Фото: Скрин, ФБ-пост Павла Кириленко

Предыстория

ГБР расследует правомерность применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к гибели человека. Инцидент произошел 29 августа. Известно, что мужчина, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения нарушал ПДД и сопротивлялся. Патрульный применил против нарушителя табельное оружие , в результате чего тот скончался. Правоохранителя задержали по факту превышения служебных полномочий.

Мэр Днепра Борис Филатов, комментируя ситуацию, заявил, что поддерживает патрульных полицейских.

"Есть базовые вещи. Для любой страны, где стремятся к уважению к Закону. Никто и никогда не имеет права пренебрегать, хватать или вообще как-то тянуть свои руки к человеку в форме, которая находится при исполнении своих служебных обязанностей... В этой ситуации я полностью на стороне патрульных полицейских. Городские власти Днепра предоставят всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", - сказал он.

Глава МВД Игорь Клименко заявил о необходимости объективного расследования инцидента с полицейскими, один из которых смертельно ранил мужчину из табельного оружия.

"Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно – не бить полицейских", - добавил он.

30 августа полицейские опубликовали видео с бодикамер инцидента, произошедшего в Днепре, где патрульный смертельно ранил водителя, нарушившего ПДД и сопротивлявшегося.

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"Никто не имеет права пренебрегать человеком в форме": мэр Днепра поддержал патрульного, который применил оружие против нарушителя
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