Инцидент с британским эсминцем возле оккупированного Крыма: Белый дом отреагировал на заявление Путина о провокации

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина относительно инцидента с эсминцем Великобритании в Черном море.

Путин заявил, что нарушения "российского" границы британским эсминцем было провокацией, в которой якобы участвовали и США.

"Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, несомненно, это определяет нашу стратегию", - заявила Псаки.

Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент запланированной операцией, Псаки ответила, что не владеет информацией.

Напомним, 23 июня российские СМИ со ссылкой на Мионоброны написали , что россияне сделали предупредительные выстрелы с Су-24 по эсминцу Великобритании Defender

23 июня в Великобритании опровергли информацию о предупредительные выстрелы со стороны россиян по собственному эсминцу Defender в водах оккупированного Крыма

Журналист ВВС рассказал подробности инцидента. По его словам в небе над эсминцем было около 20 самолетов россиян, а экипаж корабля надел балаклавы

Впоследствии стало известно, что проход эсминца Defender санкционировал лично премьер-министр Борис Джонсон

25 июня в США заявили, что британские союзники заверили их об отсутствии факта выстрелов в сторону эсминца Defender.

26 июня ВВС заявило, что получило документы по прохода корабля Defender, которые им передал родителям. По словам анонима, документы он нашел на остановке общественного транспорта в графстве Кент.