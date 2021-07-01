Инцидент с британским эсминцем возле оккупированного Крыма: Белый дом отреагировал на заявление Путина о провокации
США стремятся к более предсказуемым отношениям с Россией
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, комментируя слова президента РФ Владимира Путина относительно инцидента с эсминцем Великобритании в Черном море.
Путин заявил, что нарушения "российского" границы британским эсминцем было провокацией, в которой якобы участвовали и США.
"Байден объявил о ряде дальновидных действий в этом отношении, несомненно, это определяет нашу стратегию", - заявила Псаки.
Отвечая на вопрос о том, был ли инцидент запланированной операцией, Псаки ответила, что не владеет информацией.
- Напомним, 23 июня российские СМИ со ссылкой на Мионоброны написали , что россияне сделали предупредительные выстрелы с Су-24 по эсминцу Великобритании Defender
- 23 июня в Великобритании опровергли информацию о предупредительные выстрелы со стороны россиян по собственному эсминцу Defender в водах оккупированного Крыма
- Журналист ВВС рассказал подробности инцидента. По его словам в небе над эсминцем было около 20 самолетов россиян, а экипаж корабля надел балаклавы
- Впоследствии стало известно, что проход эсминца Defender санкционировал лично премьер-министр Борис Джонсон
- 25 июня в США заявили, что британские союзники заверили их об отсутствии факта выстрелов в сторону эсминца Defender.
- 26 июня ВВС заявило, что получило документы по прохода корабля Defender, которые им передал родителям. По словам анонима, документы он нашел на остановке общественного транспорта в графстве Кент.
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