Инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США, - американские аналитики
Аналитики Института изучения войны считают, что инцидент с американским беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море не станет причиной прямого конфликта между США и Российской Федерацией
Об этом пишет Институт изучения войны.
Отмечается, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил , что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. В то же время министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".
Эксперты полагают, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.
"Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США. Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – говорят в Институте.
Президенты США и РФ имеют полную свободу выбора в отношении реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами, отмечают аналитики.
"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – добавили. в Институте.
- Ранее российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со столкновением и ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
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