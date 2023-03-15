Об этом пишет Институт изучения войны.

Отмечается, командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Б. Хеккер заявил , что два российских самолета Су-27 сбили американский беспилотник, что едва не привело к аварии российских самолетов. В то же время министерство обороны России заявило, что беспилотник разбился из-за "резкого маневрирования".

Эксперты полагают, что инцидент с беспилотником не приведет к прямому конфликту между Россией и США.

"Инцидент не приведет к эскалации прямого конфликта между Россией и США. Российские войска десятилетиями на многочисленных театрах использовали тактику устрашения в отношении американских и союзных самолетов и судов, что не приводило к конфликту", – говорят в Институте.

Президенты США и РФ имеют полную свободу выбора в отношении реагирования, а подобные инциденты автоматически не становились причиной эскалации противостояния между странами, отмечают аналитики.

"Учитывая, что президент Джо Байден неоднократно говорил о желании избежать прямого конфликта американских военных с РФ, а Кремль явно и неоднократно демонстрировал нежелание начинать войну с НАТО, нет оснований полагать, что подобные инциденты могут привести к опасной эскалации", – добавили. в Институте.