Об этом пишет Bloomberg .

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% до $6,48 за бушель, а днем ранее подскочили на 5%. Цены на кукурузу упали на 0,3%, а на сою почти не изменились.

В скором времени должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и Турцией по продолжению экспорта зерна по Черному морю. Но Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения .

Для ее продолжения оккупанты требуют:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";

разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В свою очередь генсек ООН недавно передал президенту РФ Путину письмо, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности".