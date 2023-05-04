Инцидент с беспилотником над Кремлем вызвал скачок цен на пшеницу, – Bloomberg
Цены на пшеницу на мировом рынке рекордно выросли из-за инцидента с беспилотником над Кремлем. На рынке опасаются, что теперь Россия может выйти из "зернового соглашения"
Об этом пишет Bloomberg .
Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2% до $6,48 за бушель, а днем ранее подскочили на 5%. Цены на кукурузу упали на 0,3%, а на сою почти не изменились.
В скором времени должны состояться трехсторонние переговоры между Украиной, РФ и Турцией по продолжению экспорта зерна по Черному морю. Но Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения .
Для ее продолжения оккупанты требуют:
- переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
- возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
- отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты;
- возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса";
- разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.
В свою очередь генсек ООН недавно передал президенту РФ Путину письмо, где изложены предложения по дальнейшим действиям, направленным на улучшение и расширение "зернового соглашения", согласно "позициям, недавно озвученным сторонами, и рискам, связанным с отсутствием глобальной продовольственной безопасности".
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
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