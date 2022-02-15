Интрига по признанию Россией "Л/ДНР" продлится до саммита лидеров Нормандского формата, - политаналитик Горбач
Политический аналитик Владимир Горбач считает, что шантаж президента РФ Владимира Путина действует на действующую власть в Украине
Об этом он сказал в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Это игра на повышение ставок, это способ как повысить ставки, не вступая в бои и не подвергаясь какому-либо санкционному ответу со стороны коллективного Запада. Я думаю, что Путин будет шантажировать этим и Зеленского, и других участников "нормандской четверки" - Шольца и Макрона. Я думаю, что эта интрига – подпишет или не подпишет Путин указ о признании этих злокачественных образований будет продолжаться до момента встречи "нормандской четверки" на уровне лидеров", - отметил Горбач.
Он прокомментировал то, что Украина должна представить документы по ОРДЛО,
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"Зеленский дал добро, чтобы обсудить в ТКГ три украинских законопроекта об "особом" статусе Донбасса, какой-то новый проект будут обсуждать, что не является законным и конституционным. Второй законопроект о выборах в ОРДЛО с импементацией "формулы Штайнмайера", скорее всего, в российской трактовке. Иначе бы они на этом не настаивали. И третий законопроект - о внесении изменений в Конституцию Украины, который бы это все закреплял", - добавил аналитик.
Горбач добавил, нынешняя украинская власть идет на "неприемлемые компромиссы и проявляет слабость в этом противостоянии с российской агрессией".
"Шантаж Путина - политический и военный, он действует и влияет на украинские власти, которые даже боятся рассказывать об этих планах, которые обсуждались на двух встречах советников. Нам об этом ничего не говорили. Это не внушает уверенности и единства, о котором они нам говорят . А правду мы узнаем от иностранцев", - подытожил он.
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
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