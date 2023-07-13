Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"

Соответствующий список объявлен на сайте премии.

Указанный выпуск шоу Дэвида Леттермана снимали в киевском метро в ноябре 2022 года.

Выпуск номинирован в категории "Выдающийся документальный сериал или спецвыпуск", интервью Зеленского будет бороться за победу со следующими шоу: