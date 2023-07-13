Интервью Дэвида Леттермана с Зеленским номинировали на премию "Эмми"
Интервью Владимира Зеленского для шоу "Мой следующий гость не нуждается в представлении" от Netflix номинировали на премию "Эмми"
Соответствующий список объявлен на сайте премии.
Указанный выпуск шоу Дэвида Леттермана снимали в киевском метро в ноябре 2022 года.
Выпуск номинирован в категории "Выдающийся документальный сериал или спецвыпуск", интервью Зеленского будет бороться за победу со следующими шоу:
- "Свет, который мы несем" с Мишель Обамой и Опрой Уинфри, также от Netflix;
- "В поисках Италии", авторства Стэнли Туччи от CNN;
- "Испытайте нацию с Падмой Лакшми" от HULU;
- "Сочетая тени Америки", авторства Камал Белла от CNN.
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