Военные ОДКБ захватили аэропорт Алматы, - Минобороны РФ

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.



"Сейчас совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.



Представитель Минобороны РФ также сообщил о взятии под охрану генконсульства РФ у Алматы и других объектов.