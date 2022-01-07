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Военные ОДКБ захватили аэропорт Алматы, - Минобороны РФ

7 января, 2022 пятница
15:28
Мир

Прибывшие в Казахстан в составе миссии Организации договора коллективной безопасности военные захватили аэропорт города Алматы

Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"Сейчас совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", - сказал Конашенков.

Представитель Минобороны РФ также сообщил о взятии под охрану генконсульства РФ у Алматы и других объектов.

  • Напомним, 2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.
  • 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты.
  • В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни силовиков, задержали более 200 человек.
  • На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.
  • В столице Казахстана Нур-Султане ввели чрезвычайное положение.
  • Крупнейший интернет-провайдер Казахстана "Казахтелеком" отключил интернет по всей стране. В Алматы не работала мобильная связь.
  • Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.
  • 5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения.
  • Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.
  • Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
  • В четверг, 6 января, финучреждения Казахстана временно приостановили деятельность на фоне массовых протестов.
  • Правительство Казахстана на 180 дней ввело государственное регулирование цен на бензин, дизтопливо и сжиженный газ.
  • В СМИ появились видео, где можно увидеть якобы "миротворцев" из России, прибывших в Казахстан, охваченный массовыми протестами. Российские военные, а именно подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения, прилетели в Казахстан для подавления протестов.
  • В МИД Украины заявили, что из Казахстана не могут уехать более 40 наших украинцев.
  • Парламент Таджикистана разрешил направить военных в Казахстан.
  • В МВД Казахстана сообщили о ликвидации 26 "преступников". В Алматы в ходе акций протеста задержали более 100 человек.
  • Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что приказал стрелять в митингующих на поражение без предупреждения.
  • В Казахстан прибыли 2,5 тыс. военных ОДКБ. В стране был введен "критически красный" уровень террористической опасности.
  • Кыргызстан разрешил направить военных в Казахстан.
  • Из Армении в Казахстан отправились 100 военных .
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