Интервал между вакцинацией от COVID-19 и другими болезнями можно сократить до 14 дней, - МОЗ
Интервал между вакцинацией от COVID-19 и другими болезнями должен составлять не менее 28 дней, но в случае необходимости его можно сократить до 14 дней
Об этом сообщила пресс служба Центра общественного здоровья (ЦОС) при Министерстве здравоохранения (МЗ) в Facebook.
"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - говорится в сообщении.
Вакцинацию от COVID-19, добавили в пресс служба, можно проводить через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.
В Пресс-служба также отметили, что эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы антиковиднои вакцины не засчитываются.
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