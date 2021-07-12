Интервал между вакцинацией от COVID-19 и другими болезнями можно сократить до 14 дней, - МОЗ

Об этом сообщила пресс служба Центра общественного здоровья (ЦОС) при Министерстве здравоохранения (МЗ) в Facebook.



"Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендует проводить плановую вакцинацию против других болезней с интервалом в 28 дней после получения второй дозы вакцины против COVID-19. В случае необходимости можно сократить этот интервал до 14 дней", - говорится в сообщении.



Вакцинацию от COVID-19, добавили в пресс служба, можно проводить через 14 дней после прививки от других инфекционных болезней.



В Пресс-служба также отметили, что эти рекомендации не касаются вакцинации по экстренным показаниям. Ее можно делать независимо от времени получения прививки от COVID-19. При этом обе дозы антиковиднои вакцины не засчитываются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb