Интеру назначили проверку за показ фильмов с актерами, которые угрожают нацбезопасности

Об этом сообщает пресс служба регулятора.



С 31 августа по 12 сентября в эфире "Интера" зафиксированы 9 таких фильмов.



Список фильмов и актеров:

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;

"Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;

"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;

"Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;

"Офицеры" с участием Василия Ланового;

"Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;

"Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;

"Завтра была война" с участием Веры Алентовой.

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Проверка пройдет с 4 по 18 октября.