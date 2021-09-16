Интеру назначили проверку за показ фильмов с актерами, которые угрожают нацбезопасности
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, на телеканале "Интер"
Об этом сообщает пресс служба регулятора.
С 31 августа по 12 сентября в эфире "Интера" зафиксированы 9 таких фильмов.
Список фильмов и актеров:
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей" с участием Никиты Михалкова;
- "Взять живым" с участием Иосифа Кобзона;
- "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается" и "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" с участием Бориса Клюева;
- "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;
- "Офицеры" с участием Василия Ланового;
- "Невероятные приключения итальянцев в России" с участием Валентины Талызиной;
- "Гостья из будущего" с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
- "Завтра была война" с участием Веры Алентовой.
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